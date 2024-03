In cella la “banda del buco” 

Un furto da film in una gioielleria a pochi passi da piazza di Spagna, a Roma. Un colpo da ottocentomila euro messo a segno in ottobre aprendo un foro nella parete del palazzo adiacente al negozio. Cinque mesi dopo, la “banda del buco” è stata sgominata dai carabinieri, che hanno eseguito otto misure cautelari. In manette i tre autori materiali del colpo in via Bocca di Leone e una donna che ha “ripulito”' la refurtiva con polizze di pegno per sostituire i gioielli rubati con contanti. Altre quattro persone sono state sottoposte a obbligo di presentazione in caserma per ricettazione. Disposto inoltre il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di gioielli per 120mila euro.