In cella il presunto bombarolo 

Si trova in stato di fermo nel carcere di Uta il presunto autore dell’attentato contro la caserma dei carabinieri di Decimomannu avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Si tratta di Lorenzo Casu, 21 anni, disoccupato senza fissa dimora: oggi è prevista l’udienza di convalida del fermo davanti al Tribunale di Cagliari. Casu dovrà rispondere di porto di materiale esplodente e distruzione di opere militari (reato punito con non meno di 8 anni di carcere).

Inchiesta lampo

Nel giro di poche ore i militari dell’Arma sono arrivati a individuare il presunto autore dell’attentato, messo in atto con un ordigno rudimentale a base di polvere pirica, una sorta di enorme botto di Capodanno che è stato capace di distruggere una delle porte della caserma dei carabinieri di Decimomannu. Fortunatamente nessun ferito, ma se qualcuno si fosse trovare a passare da quelle parti nel momento delle esplosioni, il bilancio dell’attentato sarebbe stato molto diverso.

Le immagini

A incastrare il presunto bombarolo sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza analizzate dagli inquirenti immediatamente dopo l’attentato. Dal riserbo istruttorio filtra pochissimo, ma sembra che a tradire Lorenzo Casu e a condurlo in carcere con le pesanti accuse siano stati diversi elementi. Innanzitutto una particolare camminata dinoccolata, del giovane ventunenne, quasi una zoppia che l’avrebbe reso facilmente riconoscibile. E poi un abbigliamento appariscente in queste prime notti calde: Casu avrebbe indossato giacconi invernali molto pesanti, proprio per cercare di nascondere il più possibile la sua fisionomia.

Il vestiario del ventunenne è stato poi ritrovato in un cespuglio. Il movente? Probabilmente una bravata.

Sul caso è intervenuta anche la neo sindaca Monica Cadeddu: «La nostra amministrazione municipale condanna fermamente questo grave episodio e tutto ciò che oltrepassi il dialogo. La nostra comunità è da sempre estranea a questo tipo di avvenimenti e proprio per questo confida in una giusta condanna, nel caso fossero accertate le responsabilità. Ringrazio i carabinieri per il lavoro svolto e per la velocità con cui hanno chiuso le indagini restituendo la dovuta serenità al nostro paese».

