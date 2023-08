In cella il fratello dell’omicida 

Sergio Paolo Desogus, 26 anni, è finito in carcere. Raggiunge il fratello Alessio, il ventunenne in cella per l’omicidio di Luca Mameli, ucciso al Poetto con una coltellata. Il giovane, la notte del delitto, era in prova ai servizi sociali e nonostante questo si è allontanato dalla sua abitazione in orario non consentito, abusando di sostanze alcoliche e partecipando alla rissa finita in tragedia. Le carte delle indagini della Squadra Mobile sono state analizzate dagli agenti dell’Anticrimine che ha segnalato tutto alla Procura: da qui il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di sospensione del beneficio della misura alternativa alla detenzione per aver violato gli obblighi dell’affidamento in prova ai servizi sociali. I poliziotti hanno così rintracciato Sergio Paolo Desogus, accompagnandolo in carcere a Uta.

La mattinata in albergo

Il 26enne, dopo quanto successo nel lungomare del Poetto quartese dopo la chiusura dei numerosi locali notturni, si era allontanato con il fratello e due amici su un’auto (ora sotto sequestro). Aveva poi trascorso la mattinata con Alessio in un albergo cagliaritano. Soltanto verso le 18 si era presentato, con il fratello, dalla loro legale: l’avvocata Maria Lucia Mancosu aveva poi contattato la Polizia e i due erano stati accompagnati in questura e sottoposti a un lungo interrogatorio. Alla fine erano emerse le responsabili nell’omicidio di Alessio Desogus: tra il gruppo dei due fratelli e quello della vittima c’era stata una scommessa su chi avrebbe bevuto di più. È poi scoppiata una scazzottata che ha coinvolto una decine di persone. Poi Il diciannovenne ha colpito con una coltellata Mameli, Un solo fendente, fatale. «Non volevo ucciderlo. La lama del coltello è scattata senza che me ne accorgessi. Sono mortificato: è un peso che mi porterò dietro per tutta la vita», le parole di Desogus nell’interrogatorio fiume davanti al sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, parole ripetute davanti al gip nell’udienza di convalida del fermo. Con lui c’era anche Sergio Paolo: per lui nessuna accusa per il delitto o per favoreggiamento. Ma avendo un provvedimento, e avendo secondo le accuse violato le prescrizioni, è finito in carcere anche lui. L’arma non è mai stata ritrovata mentre i vestiti di Alessio sono stati recuperati, in parte bruciati.

I precedenti

Nel 2017, Sergio Paolo era finito in carcere al termine dell’operazione “Stirpe” della Polizia: sgominata una banda specializzata, secondo le accuse, in furti, rapine in villa e attentati su commissione. E a capo del gruppo, come ricostruito dagli inquirenti, c’era proprio l’allora ventenne: dava ordini, sceglieva gli obiettivi, spiegava come evitare eventuali controlli.

