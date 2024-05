In cella dopo gli spari al Consorzio di bonifica «Sono esasperato» 

A dicembre la macelleria era andata a fuoco. Mesi prima era toccato al fienile. Atti che per lui sarebbero dolosi, ma per gli inquirenti non ci sarebbero prove. L’azienda prima ancora era stata visitata dagli abigeatari che gli avevano rubato dei vitelli. L’esasperazione di Giovanni Bomboi, l'imprenditore agricolo e consigliere comunale a Siniscola che lunedì ha sparato diversi colpi di pistola nel piazzale del Consorzio di bonifica, parte da molto lontano. Solo per caso è esplosa il giorno dopo la sanzione emessa dal Consorzio per avere violato il divieto di utilizzo dell’acqua ad usi irrigui per la siccità. Una vicenda che alza l’asticella della tensione in tutta la Baronia a causa della crisi idrica e dei divieti di utilizzo dell’acqua nelle campagne. E il Consorzio sottolinea «manca il piano di emergenza».

L’interrogatorio

Bomboi, difeso dall’avvocato Francesco Carboni, rimane rinchiuso nel carcere di Badu’e Carros, con l’accusa di tentato omicidio. Davanti al pm titolare dell’indagine, Ireno Satta, avrebbe ammesso in parte le sue responsabilità spiegando di essere esasperato, di non sentirsi tutelato. L’uomo lunedì, armato di pistola è arrivato nel piazzale del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale e ha esploso cinque colpi di arma da fuoco. Ha spiegato che non ha mai rivolto l’arma contro le persone. Secondo la sua versione ha puntato a terra, e poi al furgone vuoto. Il giorno prima Bomboi era stato sorpreso mentre irrigava i campi nonostante il divieto, e gli operai del Consorzio gli avevano sigillato il contatore dell'acqua. L'indomani l'agricoltore si era presentato nella sede della Consorzio per un chiarimento, e ha cominciato a sparare, nessuno per fortuna è rimasto ferito. L'uomo è poi fuggito, e in serata si è costituito nel commissariato di Siniscola. Da qui il trasferimento in questura a Nuoro per l'interrogatorio. Al pm, Bomboi avrebbe ribadito la sua esasperazione facendo ritrovare l'arma, una pistola semi automatica di piccolo calibro. L'uomo rinchiuso nel carcere di Badu’ e Carros, già oggi potrebbe comparire davanti al gip per la convalida.

Nessuna piano

La grande sete per ora non ha un piano di emergenza. Le piogge di lunedì non hanno garantito nessun apporto iridico «servono almeno tre giorni di piogge per aver un ritorno in diga» spiega Ambrogio Guiso presidente del Consorzio di Bonifica. Sino ad ora sono una ventina gli agricoltori multati. «Serve mettere a punto un’organizzazione come quella di tre anni fa, quando per collaudare Maccheronis per 15 giorni abbiamo gestito l’approvvigionamento con le autobotti di Forestas e Protezione civile. Non si può fare casa per casa, ma garantire l’apporto ai depositi Abbanoa, alle grandi strutture turistiche e alla aziende dove si può arrivare con i camion. Poi garantire il punto di approvvigionamento dedicato per le aziende più piccole. Se non piove serviranno 20 autobotti che non abbiamo, per i dissalatori ci vuole troppo tempo. Abbiamo inviato una convocazione ai sindaci per una Cabina di regia». Sul territorio anche il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris è preoccupatissimo e ripete «la gente mi chiama ogni giorno, mi segnala perdite. Chi campa di turismo e dalle campagne è preoccupato. La situazione sarà peggiore del Covid: da dove la prendiamo l’acqua?».

