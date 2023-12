In cella da un anno a Budapest 

Milano. Da quasi un anno l'anarchica milanese Ilaria Salis è rinchiusa nel carcere di massima sicurezza di Budapest, accusata di aver aggredito due neonazisti lo scorso 11 febbraio nella capitale ungherese durante il “Giorno dell'onore”, manifestazione cui partecipano i nostalgici di Hitler.

«Ci auguriamo che ci sia un'azione da parte del nostro governo e dei nostri canali diplomatici», è l'appello del padre della donna, Roberto Salis, che ha scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni, ai ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio, e ai presidenti di Camera e Senato per invocare un intervento dell'esecutivo anche di fronte alle «violazioni di diritti umani che sta subendo la figlia in carcere dove è detenuta in condizioni disumane», come da lei stessa ha denunciato in una lettera inviata ai suoi legali.

Inoltre Salis rischia una pena fino 16 anni, ben più pesante rispetto a quanto prevede il codice italiano per lesioni guarite in 5 e in 8 giorni.

Nessuna risposta, per il momento, così come nessuna risposta, fa sapere il padre, era arrivata alle prime lettere, una inviata sempre a Meloni il 22 marzo e un'altra al ministero della Giustizia a dicembre per chiedere di agevolare la concessione di misure cautelari da scontare in Italia.

«È inaccettabile che un cittadino possa ritrovarsi in una situazione così irreale - ha continuato il padre - e credo sia disarmante per un italiano sapere che, qualora si trovasse in una situazione così, non può contare neanche su una risposta».

I contatti tra Ilaria Salis e la famiglia sono stati negati durante i primi sei mesi di carcere. Da settembre i genitori hanno poi iniziato a comunicare con lei e sono andati due volte a Budapest dove l’hannotrovandola «molto provata». I rapporti tra il governo italiano e il premier ungherese Viktor Orbán «potrebbero essere, dal nostro punto di vista, un enorme vantaggio» secondo Roberto Salis, «ma anche un enorme svantaggio. Dipende da quali sono gli obiettivi».

E anche se «ci può essere malizia nel pensare che le difficoltà della figlia siano legate anche al fatto di essere schierata politicamente in contrasto con l'attuale governo, una maggioranza illuminata - ha aggiunto - per dimostrare di esserlo, dovrebbe e potrebbe occuparsi anche dei suoi avversari».

«Non ha alcuna intenzione di sottrarsi al processo che partirà il 29 gennaio ma noi chiediamo che possa avere i domiciliari in Italia», ha detto l'avvocato Eugenio Losco che difende in Italia Ilaria Salis, sottolineando che le è già stato proposto un patteggiamento a 11 anni «che ha ovviamente rifiutato perché si dichiara innocente e perché è una pena altissima per un reato che nel nostro Paese viene punito con circa 4 anni. Faremo appello anche al Parlamento europeo affinché torni in Italia».

Per Ilaria Cucchi «il regime carcerario in Ungheria è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo», mentre la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea per chiedere di adottare misure «per porre fine a questa palese violazion e dei diritti umani».

