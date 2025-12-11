In Cattedrale cinque cori per beneficenza 

Domani alle 18.30 appuntamento da non perdere nella sacra e suggestiva Cattedrale di Santa Maria. Il Lions club di Oristano, storicamente impegnato nella solidarietà, organizza una serata che unisce la musica alla beneficenza. Sotto la direzione artistica del maestro Antonello Manca con il soprano Natalina Masala e il pianista Leonardo Manca saliranno alti i canti di cinque tra i più quotati cori della Sardegna: il Coro giovanile “da Palestrina” diretto da Fenisia Erdas, il polifonico femminile “Tonara” guidato da Giovanna Demurtas, il coro di Abbasanta diretto da Natalina Masala, il “PopCor” diretto da Sara Careddu e il polifonico Etnico “Eleonora d’Arborea” guidato da Antonello Manca. Presenta la serata Santina Raschiotti. Il ricavato sarà devoluto alla Casa di cura Santa Maria Bambina di Oristano, centro cura e riabilitazione di eccellenza. Offerta libera. ( a. m. )

