In cattedra i cani da salvataggio 

Pelo morbido come la seta, coda in perenne movimento, sguardo languido e muso proteso alla ricerca di carezze. Impossibile resistere. Tra gli studenti del Liceo delle scienze umane “Niccolò Tommaseo” di via Macomer e i golden retriever della Scuola italiana cani da salvataggio (Sics) è stato subito amore. Le coccole sono cominciate già nell’atrio e non finivano più. Alla vista dei cagnoloni super-addestrati, quattro golden e uno splendido labrador, già protagonisti di numerosi salvataggi in mare in tutta la Sardegna, le prime studentesse arrivate puntuali in palestra alla lezione di pet-therapy si sono sciolte per l’emozione.

Progetto “Eroi”

Quattro le classi coinvolte (70 studenti tra 15 e 19 anni) nell’unica tappa cagliaritana del progetto “Eroi a quattro zampe”, che da gennaio a livello regionale ha coinvolto una ventina di scuole per un totale di oltre duemila ragazzi. In prima linea, in tuta rossa d’ordinanza, il cagliaritano Maurizio Basciu, 63 anni, da oltre 30 nel settore dell’addestramento e del salvataggio, responsabile regionale della Sics e presidente dell’Ucsa. «Il progetto è stato finanziato dalla Direzione regionale della Protezione Civile - ha spiegato - l’attività culminerà in una “academy” in spiaggia, a Pula, per mostrare ai ragazzi i nostri cani in azione». Al suo fianco l’istruttrice Valeria Fadda, che ha tenuto la lezione con l’ausilio di slide.A rompere il ghiaccio con le domande Lorenzo, 17 anni, che ha chiesto lumi sulle modalità dei salvataggi, mentre Vittoria ha voluto sapere quali sono i cani più adatti. «I più acquatici sono golden e labrador, in generale la famiglia dei retriever, ossia i cani da riporto - ha spiegato l’istruttrice - un tempo venivano utilizzati molto per la caccia, oggi non riportano a riva anatre ma persone». Memoria di razza a parte, la cosa fondamentale è il carattere. «Possono essere addestrati al salvataggio anche pastori tedeschi, boxer, rottweiler, dobermann, perfino spinoni».

La mascotte

Presenti i “conduttori” Federico Mura con Prince, Roberta Palombi con Muffin, Hiram Cossu con Frida (il labrador) e Matteo Runfola, chirurgo di professione, insieme a Sole, golden insignita della “Medaglia al valore cinofilo” per aver portato in salvo, l’estate scorsa, ben tre persone (una al Poetto e due nel Sassarese) insieme al “collega” Aro, assente alla lezione. Mascotte della squadra il cucciolone Manfredi, 8 mesi, il più giovane ma non per questo meno obbediente. Tutti dotati di imbracatura con nome ricamato.«Ci vuole passione e propensione ad aiutare gli altri - ha sottolineato Runfola - tra conduttore e cane si crea un legame forte, vederlo felice di lanciarsi tra le onde per stare accanto a me è indescrivibile». La mattinata di festa si è chiusa nel cortile, in un tripudio di scodinzolii, e grattini, con il cucciolone Manfredi che non si è fatto pregare. Pancia all’aria, zampe all’insù in segno di resa e occhietti socchiusi nell’estasi.

