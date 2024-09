In cattedra c’è quel geniaccio di Peter Erskine 

Una lezione di musica con Peter Erskine, tra i batteristi più apprezzati e famosi al mondo. È la nuova proposta autunnale dell’Accademia del Pop (accademiadelpop@gmail.com) che a ottobre ritorna in scena al Teatro Massimo d Cagliari con una masterclass dedicata a tutti gli appassionati della grande musica internazionale. Un’iniziativa intrapresa da Sardegna Concerti in collaborazione con Jazz in Sardegna e finanziata dalla Fondazione di Sardegna - direzione artistica di Massimo Satta - rivolta alla crescita professionale dei giovani attraverso lo strumento degli stage e delle masterclass.

Peter Erskine, noto per la straordinaria versatilità e il suo tocco raffinato (ha vinto due Grammy Awards) è considerato un’icona del jazz mondiale, un gigante che ha firmato pagine indelebili di storia musicale come quella con i Weather Report con cui registrò ben cinque dischi.

Mercoledì 2 ottobre, dalle 17 alle 19, nella sala M2 del Teatro Massimo, i partecipanti alla masterclass avranno la possibilità di ascoltare dal vivo e confrontarsi con un gigante del jazz, esplorando in modo approfondito le tecniche di batteria che lo hanno reso famoso. Attraverso dimostrazioni pratiche ed esercizi mirati, Erskine guiderà i partecipanti nello sviluppo di una tecnica che consente di suonare con fluidità e musicalità, adattandosi alle esigenze di ogni pezzo e ai differenti contesti armonici. Le sue lezioni sono opportunità uniche per batteristi e musicisti di ogni livello di immergersi in un'esperienza formativa ricca di conoscenze tecniche, consigli pratici e ispirazione artistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA