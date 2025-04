In cassa un tesoretto da 20 milioni 

Un tesoretto che sfiora i 20 milioni di euro, di cui 9 arrivati grazie all’accelerata data dal Comune alla riscossione dei tributi, Tari e Imu in testa, che passa dal 47,60 per cento del 2023 a quasi il 60 per cento dello scorso anno. Un avanzo di amministrazione record per il Municipio, emerso con il sì al rendiconto di gestione 2024 e pronto ad essere investito.

Il via libera

Il documento è stato votato martedì in Consiglio comunale. Si va da un aumento di dieci punti percentuali nell’incasso dei tributi, al più venti per cento per la riscossione delle sanzioni. Di fatto 9 milioni in più in cassa che fanno lievitare l’avanzo disponibile a 19 milioni. «Nonostante alcune difficoltà legate ai debiti fuori bilancio, l’ente ha dimostrato solidità finanziaria e capacità di far fronte agli impegni, rispettando la normativa e migliorando costantemente i parametri di riscossione», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna.Migliora il recupero dell’evasione, anche se resta una fetta importante di commercianti che da anni non paga le tasse al Comune: «Il 55 per cento delle attività prodotte evade i tributi», spiega Sanna.

Maggioranza compatta a favore. «Il rendiconto 2024 dimostra quanto si stia continuando a raggiungere l'obiettivo di un'autonomia finanziaria dell'ente grazie a strumenti che incentivano i cittadini a pagare, come la rottamazione, la rateizzazione e la premialità per chi paga puntualmente», il commento della capogruppo di Rinascita Valeria Piras.

Le opposizioni

Minoranza in ordine sparso fra astensioni e voti a favore. Sì del centrosinistra rappresentato da Francesco Piludu, di Cambiamo Quartu, sulla stessa linea Tonio Pani e Romina Angius del Polo civico: «Un voto responsabile, senza pregiudizi», dice Pani. «Il nostro ruolo, anche se in minoranza, è di costruire, proporre, e vigilare con senso critico ma anche con spirito collaborativo nell’interesse della collettività. Detto ciò, sull’utilizzo delle risorse disponibili auspichiamo un coinvolgimento anche delle forze di minoranza perché solo così si può costruire un percorso condiviso».

Astenuto il centrodestra. «Occorre accelerare sulle opere che hanno ricevuto finanziamenti importanti», le parole di Michele Pisano, FdI, «sullo sport si sarebbe potuto fare di più, mentre tutto tace sui grandi eventi e sul futuro del mercato civico. L’auspicio è che sull’utilizzo dell’avanzo si tenga conto delle tante proposte portate in Aula, affinché sia un lavoro di tutto il Consiglio comunale».

Il caso Tari

Polemica bipartisan sui 9 milioni per la Tari che la Regione ha trasferito solo a Cagliari. «Non è in questo modo che si risolvono i problemi, dando incentivi a un Comune e basta», la posizione del vicesindaco Sanna. Poi il riferimento alla Città metropolitana che «dovrebbe svolgere il suo ruolo anche per una gestione associata dei rifiuti, a quel punto avrebbe senso un contributo se quel servizio viene svolto unitariamente». Posizione condivisa dal gruppo di FdI: «La Regione ha regalato 9 milioni solo a Cagliari, lasciando gli altri Comuni all’asciutto. Un atto di ingiustizia sociale e iniquità istituzionale», spiegano dal partito della premier.

