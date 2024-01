«In cassa 20 milioni per rifare il paese» 

Il nuovo anno può essere quello record per Terralba. Almeno sul fronte cantieri. Il vicesindaco Andrea Grussu, con delega ai Lavori pubblici, annuncia opere per venti milioni in totale: «Si tratta di un piano di interventi senza precedenti per il Comune, realizzato grazie a fondi nostri ma anche a importanti finanziamenti regionali».

Viabilità

Alcuni di questi interventi sono già stati avviati nel 2023, ma la maggior parte vedrà la luce entro dicembre di quest’anno. Le opere coinvolgeranno diversi settori. Tra gli interventi più rilevanti quelli che riguardano la viabilità, con la bitumatura e la modernizzazione delle strade, inclusa la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per garantire la sicurezza dei pedoni. In parallelo, si procederà con l'ammodernamento della segnaletica e l'arredo urbano, con un investimento complessivo di circa 330mila euro.

Rischio idraulico

Ma finalmente si porrà mano al problema del rischio idrogeologico. Mezzo milione infatti è destinato al potenziamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche e alla pulizia dei canali nelle campagne. Inoltre, un milione e 200mila euro saranno impiegati per la realizzazione di un nuovo collettore delle acque meteoriche, un intervento di fondamentale importanza per evitare sovraccarichi alla rete esistente.

Opere sociali

Sono previsti anche investimenti diretti a sostegno dei cittadini: poco meno di un milione e mezzo per la costruzione di 6 nuovi alloggi popolari in via Tharros: un milione per la sistemazione della Casa per anziani con aumento dei posti letto e un ulteriore milione dedicato al Centro sociale.

Marceddì e altri cantieri

Entro l’anno si darà il via anche al completamento del secondo lotto del ponte di Marceddì, grazie a un finanziamento di 5,4 milioni di euro. Infine, 600mila euro per l'adeguamento della palestra delle scuole medie di viale Sardegna, oltre a lavori nelle chiese di San Pietro e San Ciriaco per 290mila euro.

L’assessore

«Questi interventi rappresentano un'occasione senza eguali per la trasformazione e lo sviluppo di Terralba – sottolinea Grussu - lasceranno un segno indelebile sulla comunità. Questo è quello che noi abbiamo proposto nel programma elettorale, e siamo contenti di realizzarlo. Contiamo di concludere l’80% dei lavori nel 2024».

RIPRODUZIONE RISERVATA