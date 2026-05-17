«In caso di salvezza rinnovo automatico» 

«Rinnovo automatico in caso di salvezza». Parla la società, conferma quanto anticipato da L’Unione Sarda alcune settimane fa sul futuro di Fabio Pisacane. Parole di Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari con Carlo Catte, che prima del match ha parlato su Dazn. È stato lui a mettere in contatto il presidente Tommaso Giulini con il capo della cordata di investitori americani Maurizio Fiori, è lui al fianco di Giulini in qualsiasi operazione, sardo e tifosissimo del Cagliari anche prima del suo ingresso in società.

Pavoletti

«Salutiamo il nostro capitano, un giocatore e un uomo che ha lasciato il segno in questa città, nel popolo rossoblù, nella storia di questa squadra. Mai banale, è entrato nel cuore di tutti. Saluta il Cagliari da giocatore e questo fa un po’ strano sicuramente, sul futuro si vedrà quella che sarà la soluzione migliore per tutti e ciò che anche lui vorrà fare in questa nuova vita».

Pisacane

«Ha parlato chiaro il presidente nei giorni scorsi su questo tema, c’è un rinnovo automatico con la salvezza così da guardare avanti tutti insieme». Quindi, un cenno sulla figura di Pisacane: «Parliamo di un uomo e un tecnico di valore, che conosciamo da ben undici anni e che abbiamo scelto insieme al suo staff lavorando in prospettiva, sui giovani, valorizzando la nostra filosofia che ci vede guardare in casa nostra, al vivaio, con l’obiettivo di costruire il nostro futuro facendo giocare tanti giovani e tanti italiani come pochissimi fanno».

La nuova maglia

La squadra ieri sera ha mostrato la nuova maglia, ispirata al football americano e presentata alcuni giorni fa insieme ai Crusaders. «Il progetto della nuova maglia away è un progetto che ha coinvolto tutto il club nella sua struttura e nelle sue varie aree - che ringrazio perché hanno fatto come sempre un grande lavoro - per quanto riguarda la creazione e la realizzazione. L’obiettivo – ha detto Melis – è quello dell’internazionalizzazione come già abbiamo sviluppato e continueremo a fare su molteplici fronti. Al di là di ogni discorso relativo alla composizione societaria, e ai progetti come quello della maglia appena lanciato, pensiamo a chiudere definitivamente il discorso salvezza che è la priorità per tutti, con la voglia di prendercela davanti ai nostri tifosi», ha detto ovviamente prima del calcio d’inizio. (e.p.)

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