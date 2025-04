In casa un mini market della droga 

Un blitz non casuale. Da giorni i carabinieri della stazione di Selargius erano sulle tracce di alcuni presunti spacciatori di droga e venerdì notte hanno chiuso il cerchio.

In manette

A finire in carcere è stato un disoccupato, Mattia Perseu, 46 anni, di Selargius, sorpreso mentre consegnava droga ad un cliente: l’uomo è stato colto in flagrante e arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Poi durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno recuperato 1,8 chili tra hascisc, marijuana e cocaina sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.

Dopo una breve sosta in caserma a Quartu, Mattia Perseu è stato accompagnato nel carcere di Uta in attesa di essere interrogato dal giudice al quale è stato inviato un primo rapporto sulla vicenda. L’acquirente della droga (alcuni grammi) è stato invece segnalato al prefetto come presunto assuntore.L’arresto è scattato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, quando i militari, pattugliando la zona nei pressi di via San Martino, hanno notato due uomini che si scambiavano qualcosa. Il tempestivo intervento ha permesso di bloccarli e recuperare un involucro contenente 5,25 grammi di hashish, ceduto dal 46enne a un 52enne anch’egli disoccupato e residente a Selargius.

La perquisizione

Nell’abitazione di Perseu i militari hanno poi recuperato 47 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 200 grammi di hashish in panetti, circa 1,6 chilogrammi di marijuana in buste termosigillate e una pastiglia di ecstasy. Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e 26.455 euro in contanti.Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro: presto verrà inviato al laboratorio di analisi di Cagliari. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato rinchiuso nella Casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

