In casa tre pistole, esplosivo e una decina di ordigni già pronti 

Una decina di pacchi bomba già assemblati con detonatore, batteria e innesco confezionati con carta da regalo per bambini esattamente come quello esploso in via XVIII dicembre. E poi una sorta di mini arsenale, con tre pistole modificate, diversi silenziatori realizzati artigianalmente e attrezzature per la costruzione di ulteriori dispositivi esplosivi rudimentali. Quando ieri mattina i carabinieri sono entrati nell’appartamento di Antonino Sanna, 72enne di Carbonia, hanno capito di aver chiuso il cerchio: sarebbe lui l’autore dell’attentato che è quasi costato la vita a Giuditta Tanchis.

Le ricerche

Le indagini che hanno portato all’abitazione dell’uomo nel rione popolare di via Manzoni sono state avviate dai carabinieri al comando del capitano Enrico Santurri, che guida la Compagnia di Carbonia, subito dopo l’esplosione. Preziose sarebbero state le testimonianze raccolte tra i vicini di casa e il proprietario del terreno davanti al quale era stato posizionato l’ordigno e dove Giuditta Tanchis si era recata per dare da mangiare alle sue tartarughe. Gli investigatori hanno individuato un possibile collegamento con Antonino (noto Nino) Sanna, ben conosciuto dalle forze dell’ordine per una serie di precedenti tra cui detenzione abusiva di armi e molestie e maltrattamenti verso una donna, fatti che già in passato avevano fatto scattare le manette. Un episodio di molestie nei confronti di una conoscente stretta del proprietario del terreno e la combinazione con le sue abilità nel maneggiare armi e esplosivo ha fatto partire immediatamente la caccia all’uomo, con l’utilizzo di foto segnaletiche presso locali e zone da lui frequentate e poi nell’appartamento popolare che occupava in via Manzoni.

Gli abitanti del rione hanno visto piombare numerose macchine dei carabinieri sotto i palazzi e sono rimasti alle finestre per tutta la durata dell’operazione. Giunti nella casa del pensionato agli investigatori è apparso un vero e proprio mini arsenale, con almeno una decina di pacchi bomba confezionati con carta regalo decorata con personaggi dei fumetti, un dettaglio da brivido se si considera che le finestre della casa dell’uomo si affacciano su un asilo nido e su una scuola elementare.

In arresto

Per chi erano quei pacchi? Dove aveva intenzione di lasciarli? Erano tutti per la medesima vittima nel caso il primo attentato non fosse andato a buon fine o era destinato ad altre potenziali vittime? Ne aveva lasciati altri in diverse zone della città? E perché quel dettaglio della carta per bambini? Tutte domande alle quali l’uomo potrebbe rispondere sabato mattina in presenza del suo avvocato Stefano Piras: Sanna è stato, infatti, dichiarato in arresto e il magistrato che si sta occupando della vicenda ha disposto la sua custodia cautelare in carcere a Uta. Per sabato è stato fissato l’interrogatorio di garanzia, mentre le indagini proseguiranno anche oggi per chiarire ulteriori dettagli e in attesa di conoscere le condizioni di salute della pensionata.

