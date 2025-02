In casa quattro etti di cocaina: tre arresti 

Quando i poliziotti si sono presentati nell’abitazione di una donna a Selargius, i due operai piastrellisti impegnati in un lavoro hanno tentato di scappare. Tutto inutile: sono stati fermati dagli agenti della Squadra Mobile che hanno così potuto completare le perquisizioni. In casa di Anna Maria Cabboi, 50 anni, i Falchi hanno recuperato, in un beauty case che secondo le accuse Luca Sollai, 52 anni di Monserrato stava tentato di portare via, poco più di 400 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Trovati altri 8 grammi sempre di cocaina, addosso alla donna, e nella cassaforte 3.750 euro. Nel blitz, effettuato con la collaborazione dei cani antidroga della Guardia di Finanza, è finito in manette anche l’altro operaio, Pietro Siddi, 43 anni di Quartucciu.

L’udienza

Per tutti e tre, incensurati, l’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, come ipotizzato dalla pm Nicoletta Mari. Durante il processo per direttissima, il giudice Giorgio Cannas ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa ai tre, come richiesto dai loro legali Sergio Pittau (per Sollai), Davide Manca (per Cabboi) e Francesca Ferrai (per Siddi). In attesa della prossima udienza, fissata per il 19 febbraio, dovranno stare agli arresti domiciliari. In questa occasione potranno fornire la loro versione e cercare di chiarire le singole posizioni.

L’irruzione

Per ora c’è la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori. L’operazione è iniziata con la verifica di alcune informazioni raccolte dai Falchi. Sono scattati appostamenti dalle parti dell’abitazione della Cabboi per capire se ci fossero dei movimenti sospetti. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando nell’appartamento, in cui erano in corso dei lavori di pavimentazione, c’erano anche i due operai di una ditta. Non è escluso, ma è solo un’ipotesi, che i lavori in corso fossero una copertura per l’attività di spaccio. Alla vista degli agenti, secondo le accuse, la donna avrebbe cercato di prendere tempo consentendo così ai due uomini di allontanarsi. Sollai, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stato bloccato quasi subito: aveva il beauty case con la cocaina, ben quattro etti suddivisi in alcuni pacchetti. Siddi invece è stato rintracciato nel terreno della stessa proprietà, tra vecchie masserizie e vegetazione. Sequestrati anche otto grammi, ritrovati addosso alla donna, e due telefoni cellulari.

