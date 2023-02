In casa Pruneddu le emozioni della vestizione 

Dal pubblico si leva il primo “evviva su Cumponidori” per sciogliere la tensione. Un sole caldo illumina casa Pruneddu e tra i tanti presenti, pronti a immortalare ogni fase della vestizione, svetta anche un incantato Andrea Lucchetta, ex campione azzurro di pallavolo.

Non è neppure mezzogiorno quando il suono delle launeddas, seguito dal ritmo incalzante di trombe e tamburi del gruppo “Città di Oristano” dà il via alla sua metamorfosi. Sopra “sa mesitta” le due massaieddas Giulia Mugheddu e Enrica Seda maneggiano con destrezza ago e filo, mentre dal basso sa massaia manna Fancesca Mugheddu controlla che tutto sia perfetto. Il primo nastro cinge il colletto inamidato della camicia bianca, poi altri tre fiocchi rosa e celesti (i colori di San Giuseppe) formano tre sbuffi in ciascuna manica.

Non smette quasi mai di sorridere Giampaolo Mugheddu. Nel cortile dell’antica casa campidanese di via Angioy, che ospita il suggestivo cerimoniale della vestizione, il capocorsa del gremio dei Falegnami cerca con lo sguardo amici e parenti.

L’inizio

Le operazioni

È il momento de su cojettu, casacca di pelle senza maniche, chiusa da quattro borchie d’argento a forma di cuore, infine il cinturone. Le abili mani delle massaieddas possono concentrarsi sul viso: prima una fascia che cinge l’ovale, poi una seconda sulla fronte. Un brindisi con il Majorale en cabo Antonio Mugheddu e sul volto di Giampaolo Mugheddu si posa la maschera, pallida e inespressiva. È la parte più impegnativa : ogni fazzoletto viene cucito con precisione per evitare qualsiasi fastidio durante la lunga giornata. Sul capo si posano in sequenza il velo e il cilindro, poi l’ultimo dettaglio: la camelia rosa sul petto.

Sono le 13.15 quando nel cortile di via Angioy cala il silenzio per consentire l’ingresso del cavallo Original Gipsie. Pochi istanti per riconoscere la voce e il tatto di quel cavaliere che fino all’imbrunire sarà s u Componidori. All’esterno i cavalieri sono già in attesa: il capocorsa varca il portone disteso sul dorso del destriero e impartisce la sua prima benedizione. C’è chi risponde con il segno della croce e con “Santu Giuseppi t’assistada”.

