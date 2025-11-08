VaiOnline
Serie D.
09 novembre 2025 alle 00:27

In casa Monastir, Cos e Latte Dolce 

Quattro sarde in campo oggi per l’11ª giornata di Serie D. Il turno, inaugurato ieri dal Budoni, vittorioso 1-0 sul campo del Real Monterotondo, verrà completato da tre sfide casalinghe e una in trasferta.

Alle 14 all’Is Arranas di Tertenia la Costa Orientale Sarda affronterà il Montespaccato vice fanalino di coda del girone G: la squadra di Loi va a caccia del riscatto dopo la sconfitta con l’Albalonga, che ha interrotto il filotto di tre vittorie e un pareggio. Seconda gara interna consecutiva per il Monastir, che dalle 14,30 se la vedrà con la Scafatese. La primatista non spaventa la matricola allenata da Marcello Angheleddu, che ribadisce: «Incontriamo tutte rose importanti mentre noi abbiamo tanti giovani. Stiamo lavorando per prepararli a questi campionati, sapendo che si può inciampare e che dagli errori si può ripartire per crescere». Alla stessa ora si gioca Latte Dolce-Albalonga. Dopo aver sfiorato il colpaccio proprio nella tana della Scafatese (2-2) i sassaresi sono determinati a ritrovare un successo che manca dal 5 ottobre. «Vogliamo raggiungere quanto prima la salvezza: la squadra ha le qualità per riuscirci», sottolinea il tecnico Michele Fini.

Infine l’Olbia (sempre alle 14.30), che nel bel mezzo del caos societario fa visita al Cassino. Contro l’ultima della classe Giancarlo Favarin non potrà disporre di Buschiazzo per squalifica e Putzu e Cubeddu per infortunio. E poi c’è il “giallo” di Furtado: l’attaccante capoverdiano ha deciso di non allenarsi finché non verranno pagati gli stipendi e per questo non era nella lista dei convocati. Ciò nonostante, è partito regolarmente per Cassino.

