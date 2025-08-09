VaiOnline
Pitz’e Serra.
10 agosto 2025 alle 00:37

In casa marijuana e mille euro: un 22enne finisce in manette 

Dopo una segnalazione arrivata all’applicazione YouPol che permette agli utenti di effettuare segnalaizoni alla Polizia di Stato, i Falchi della Squadra Mobile hanno fatto un blitz a casa di un giovane, incensurato, trovando 154 grammi di marijuana e circa mille euro in contanti. A finire nei guai è stato Luca Floris, 22 anni, arrestato a piede libero ma subito rimesso in libertà dopo la convalida effettuata ieri in Tribunale.

Dopo l’arresto il pubblico ministero Daniele Caria non ha chiesto misure cautelari e il giovane, difeso dall’avvocato Riccardo Floris, è comparso davanti alla giudice Alessandra Tedde. Il legale ha chiesto di poter studiare gli atti del fascicolo, così la giudice ha deciso di rimandarlo a casa in attesa del processo che si terrà il 10 settembre.

L’operazione è scattata l’8 lugilo, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno ricevuto l’ordine di recarsi a Pitz’e Serra perché nell’applicazione YouPol era arrivata la segnalazione che in una palazzina si stava spacciando. All’arrivo delle forze dell’ordine è stato subito bloccato il 22enne: nel portafogli aveva circa 300 euro e, in camera da letto, gli agenti avrebbero trovato una bilancina di precisione. Alla fine, la Polizia ha sequestrato circa un etto e mezzo di marijuana e un migliaio di euro. Informato il pm Caria è scattato l’arresto. Ieri il ragazzo è stato scortato nell’aula della giudice Tedde, dove il difensore ha potuto ottenere la visione degli atti d’indagine. (fr.pi.)

