In casa Juventus infermeria sempre piena 

Torino. Il viavai nell’infermeria della Continassa prosegue, e i malanni da curare non sono solo quelli della “pareggite” conclamata. Mentre McKennie e Douglas Luiz provano a tornare nell’elenco dei disponibili, Cambiaso è costretto allo stop. Sono queste le novità di giornata del post Bologna, con il tecnico Thiago Motta che può sorridere soltanto a metà. Perché l’emergenza in difesa non si ferma e, anzi, l’infortunio del laterale causa altri problemi a un reparto già orfano di Bremer e Cabal.

Le sensazioni su Cambiaso non erano delle migliori già sabato sera, quando è stato costretto alla sostituzione per una torsione innaturale della caviglia. Il bianconero ha respinto la conclusione potente e ravvicinata di Ndoye, ma è andato “molle” con il piede sinistro e poi si è accasciato a terra. Ci ha provato per una decina di minuti, infine ha alzato bandiera bianca ed è entrato Rouhi. Ieri Cambiaso si è presentato al J Medical con un passo tutt’altro che spedito, gli esiti degli esami strumentali, arrivati all’ora di pranzo, hanno escluso guai seri. «Modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra, le condizioni verranno monitorate quotidianamente», spiega il club. L’impegno di Champions contro il Manchester City, però, è fissato per mercoledì sera allo Stadium, quindi Cambiaso è in forte dubbio. Così il tecnico bianconero dovrà inventarsi un nuovo quartetto arretrato, la certezza è rappresentata dalla coppia di centrali formata da Gatti e Kalulu. Poi, sono in tre per due posti: i giovani Savona e Rouhi sfidano il più esperto Danilo. A centrocampo, invece, la coperta è destinata ad allungarsi perché McKennie e Douglas Luiz hanno ricominciato con qualche lavoro in gruppo e viaggiano verso la convocazione. Al netto dei tanti infortuni, però, ora si attende una sterzata nei risultati, perché la “pareggite” della Juve è sempre più acuta. Contro il Bologna è stato il quarto segno X di fila tra campionato e Champions, le classifiche si stanno complicando.

RIPRODUZIONE RISERVATA