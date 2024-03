In casa eroina e cocaina: 63enne in cella 

Trovato in possesso di 46 grammi fra eroina e cocaina un 63enne di Monserrato è stato arrestato durante un’operazione antidroga portata avanti dai carabinieri del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Monserrato. L’uomo – Luigi Vargiu – è stato fermato da una pattuglia di militari che hanno perquisito prima la sua Bmw, poi la sua abitazione trovando la cocaina e l’eroina, un bilancino di precisione e contanti per circa 1820 euro.

Vargiu è stato subito accompagnato in caserma, arrestato per detenzione di droga a fine di spaccio e, su disposizione del pm, trasferito nel carcere di Uta. Oggi l’indagato, difeso dall’avvocato Riccardo Floris, comparirà di fronte al Gip per l’udienza di convalida.

L’operazione è stata coordinata dal capitano Ignazio Cabras e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu che da tempo seguivano i movimenti dell’uomo: è stato fermato da una pattuglia di Quartu e Monserrato a bordo della sua auto in compagnia di una donna. Poi è scattata la perquisizione nella sua casa che ha consentito alle forze dell’ordine di recuperare la droga. Le indagini vanno ora avanti per verificare la provenienza della cocaina e dell’eroina sequestrata e per risalire a eventuali complici dell’indagato. I carabinieri di Quartu e Monserrato tra giovedì e ieri mattina, hanno controllato decine di auto sempre alla ricerca di stupefacenti.

