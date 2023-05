Esperia 87

Tiber 55

Esperia Cagliari : Manca 9, Cabriolu 5, Perez 18, Floridia 5, Villani 6, Garello 20, Picciau 6, Locci 2, Fois, Sanna 11. Allenatore Manca.

Tiber Roma : Belmaggio 8, Niccolai 11, Gaeta 1, Bertoldo 13, Bistarelli 5, Gentile 8, Romanelli, Piazza 9, Vincenzi. Allenatore Antonelli.

Parziali : 22-20; 49-32; 72-48.

La solita, travolgente Esperia in formato casalingo. I granata superano anche l’ostacolo Tiber, che a Monte Mixi tiene testa ai cagliaritani per 15’ e poi viene sconfitto 87-55. È la tredicesima vittoria interna su 14 per la truppa di Manca che, imbattuta in casa da 6 mesi prosegue la lotta per ottenere il vantaggio del fattore campo nei playoff. Decisiva, a questo punto, sarà l’ultima gara della fase a orologio in programma domenica prossima a Roma contro la Pass, altra contendente alla post season: un’affermazione darebbe all’Esperia la certezza di disputare l’eventuale “bella” per la promozione in B Interregionale davanti al pubblico amico.

Cronaca

Esperini aggressivi in avvio grazie a un ottimo Perez, efficace sia dal post basso sia dall’arco per il break di 9-3 che inaugura il match. La Tiber, squadra giovane e incline alle forzature, si riorganizza con una difesa a zona 2-3 che le consente di ricucire fino al -2 alla prima sirena. Nel secondo quarto, però, Garello e soci cambiano marcia: due triple consecutive di Villani e Sanna consentono di prendere il largo (49-32 al 20’).

Al rientro in campo i capitolini riprovano timidamente a farsi sotto approfittando di qualche palla persa, ma facendo leva sulle armi di sempre (difesa e transizione) l’Esperia piazza il contro break che, di fatto, chiude i conti già a metà del terzo periodo (61-39). Il finale è solo una lunga marcia d’avvicinamento verso il 16esimo successo stagionale.

Commento

«È stata un’ottima prestazione», commenta coach Manca, «la squadra ha approcciato bene la gara accumulando da subito un vantaggio che ha poi difeso senza rischi. Ci godiamo una vittoria che alla vigilia non era scontata, ma torneremo subito a lavorare duramente per il nostro obiettivo: vincere anche a Roma e migliorare il più possibile il nostro piazzamento finale nella griglia playoff».



