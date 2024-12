In casa è un latte dolce da primato 

Sassari. Un rendimento casalingo da primato, con 18 punti in nove gare. Un attacco da primato, con 30 reti nel girone d’andata. Tra le mura amiche ha battuto le migliori: 1-0 il Gelbison, 2-1 il Guidonia e nell’anticipo di sabato la capolista Paganese con un rutilante 4-1, formazione che prima dell’ultimo turno proponeva la difesa meno perforata del campionato con appena 9 gol al passivo. E allora, cosa manca al Latte Dolce per lasciare definitivamente l’area vicina ai playout (resta a +3) e inserirsi in zona playoff?

Forse è solo questione di tempo, come suggerisce il tecnico Grabriele Setti quando ripete «stiamo crescendo». Probabilmente ha bisogno anche di avere l’organico al completo o quasi. Due turni fa la sconfitta contro la Lodigiani è arrivata contro un Latte Dolce senza cinque giocatori di peso.

Da migliorare

C’è anche il discorso trasferta: appena 5 punti in otto partite. La squadra sassarese può raccogliere di più. Per tornare al confronto con le grandi, nella trasferta sul campo della Puteolana la sconfitta per 3-2 è arrivata all’87’ e per di più su rigore dopo una partita giocata alla pari. Di sicuro si può lavorare per rendere la fase difensiva più efficace.

In definita i biancocelesti di Setti danno l’impressione di poter innestare marce più alte. Il nuovo anno si aprirà con la gara casalinga contro la Cos seguita dal derby di Olbia. Una doppia occasione per fare il salto di qualità. Intanto giocatori e tecnico si godono le meritate feste con l’ultima bella impresa.

