In casa due bombe carta: arrestato 

Qualche lite nel vicinato, qualche minaccia a parole. Ieri i carabinieri di Dolianova hanno deciso di perquisire l’abitazione dell’uomo, trovando due bombe carta che sono state fatte esplodere più tardi dagli artificieri in aperta campagna. L’indagato, Salvatore Pala, incensurato, 50 anni, è finito ai domiciliari per la detenzione degli ordigni. Difeso dall’avvocata Doriana Perra, sarà interrogato dal gip nelle prossime ore. Una occasione per raccontare la sua verità sulla provenienza degli ordigni.

L’indagine

Una indagine avviata alcune settimane fa dai carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Dolianova dopo che il nome dell’uomo era emerso in più occasioni nel contesto di liti di vicinato e dissidi con confinanti, nel corso delle quali avrebbe più volte minacciato di “far saltare tutto in aria”, lasciando intendere di avere accesso a esplosivi o materiali pericolosi.

Sebbene tali affermazioni non fossero mai state formalmente denunciate, le segnalazioni raccolte dai carabinieri hanno portato ad approfondire la situazione e a predisporre una perquisizione domiciliare.

Il blitz

Durante il blitz coordinato dal capitano Luca Delle Vedove, i militari hanno ritrovato due ordigni artigianali all’interno dell’abitazione dell’uomo. Gli esplosivi, dotati di miccia pirotecnica, erano non commerciabili e altamente pericolosi. I manufatti, dal peso rispettivo di 177 grammi e 201 grammi, sono stati poi fatti esplodere dagli artificieri del Reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Cagliari. Gli stessi militari hanno accertato che la polvere pirotecnica contenuta, pari a 210 grammi, presentava un fattore di equivalenza esplosiva di circa 140 grammi di tritolo. Nell’abitazione dell’uomo nulla è stato trovato che possa far pensare che sia stato lui a confezionare gli ordigni. Da qui gli accertamenti per chiarire la provenienza e l’eventuale utilizzo previsto degli ordigni. (red. pro.)

