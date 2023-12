In casa della Lazio oggi l’Inter prova  ad andare in fuga 

L’Inter per allungare sulla Juventus, fermata venerdì dal Genoa sul pareggio, la Lazio per avvicinarsi alla zona Champions. L’odierna gara serale all’Olimpico promette spettacolo, con gli uomini di Sarri alla prova dei nerazzurri di Inzaghi, grande ex della panchina biancoceleste. Ma oggi sono in programma anche Bologna-Roma, match tra squadre appaiate al quarto posto (alle 18), Udinese-Sassuolo e Fiorentina-Verona (alle 15) e, infine, il derby lombardo tra Milan e Monza, i due club di Silvio Berlusconi coi brianzoli oggi guidati da Adriano Galliani, storico plenipotenziario del cavaliere, che in vista della partita ha detto: «Mi sto allenando per non esultare, chiunque segni».

In vetta

Tra nerazzurri e biancocelesti sarà il confronto 161 in Serie A: 67 vittorie per l’Inter, 54 pareggi e 39 successi laziali (di cui 29 all’Olimpico). Simone Inzaghi ha giocato 251 partite alla guida dei padroni di casa, la cui maglia ha vestito anche per sei anni come. L’anno scorso finì 3-1 all’andata e 3-1 al ritorno. «L’Inter ha qualcosa in più della Juve per la corsa scudetto. Speriamo di farle uno scherzo», ha detto ieri il regista laziale Nicolò Rovella, che al suo fianco a centrocampo avrà Luis Alberto e Guendouzi mentre in attacco ci saranno Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. In difesa Gila affiancherà Casale.

L’allievo sfida il maestro

La corsa Champions della Roma riparte da Bologna. Più precisamente dal Dall'Ara, dove Mourinho sulla sua strada troverà un vecchio e caro amico: Thiago Motta. Uno degli eroi del triplete nerazzurro che a distanza di 13 anni si è ritrovato a fare lo stesso mestiere del suo padre calcistico. A distanza di anni il rapporto è quello di sempre: sincero, di rispetto e d'amicizia, perché ci sono storie che vanno oltre le rivalità. Per novanta minuti, però, andranno messi da parte i sentimenti perché Roma e Bologna, a pari punti al quarto posto, ad oggi giocano per gli stessi obiettivi. E se i rossoblù sono fin qui la Cenerentola del campionato, lo stesso non si può dire dei giallorossi che, da obiettivo dichiarato dei Friedkin, sono stati costruiti per tornare in Champions. Ecco dunque che la sfida di oggi si trasforma nell'ennesimo scontro diretto della stagione, con la Roma chiamata ancora a gestire un'emergenza pressoché totale. Le scorie della gara con la Fiorentina, infatti, sono ancora sulla pelle di una squadra che non avrà Zalewski e Lukaku per squalifica, così come altri cinque giocatori per infortunio (Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla e Smalling).

