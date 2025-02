In casa con un chilo di cocaina, marijuana e denaro: arrestato 

Nella sua abitazione, al termine di una perquisizione, i carabinieri avrebbero trovato un chilo e 100 grammi di cocaina, 400 grammi di marijuana e 18 mila euro in contanti. Pierpaolo Melis, 59 anni di Assemini, è stato arrestato lunedì dai carabinieri con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Dovrà comparire oggi davanti al giudice per le indagini preliminari Ermengarda Ferrarese per la convalida degli atti.

Non si conoscono ancora i contorni della vicenda che ha portato all’arresto del 59enne, fermato al termine di una perquisizione decisa dai militari della Compagnia di Dolianova. Stando alle poche notizie filtrate, i carabinieri – a seguito di indagini – avrebbero deciso di compiere una perquisizione di iniziativa a casa di Pierpaolo Melis. Nell’abitazione sarebbe così stata trovata la droga e il denaro che, per gli investigatori, sarebbe provento del presunto traffico. Il pm Enrico Lussu ha disposto così il trasferimento in carcere a Uta. Difeso dall’avvocato Mauro Massa, questa mattina il 59enne verrà portato dal Gip del Tribunale per la convalida: sarà poi il giudice a stabilire se applicare o meno una misura cautelare.

RIPRODUZIONE RISERVATA