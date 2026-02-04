In casa col fucile: arrestato 

Il litigio con la vicina della casa accanto a un certo punto ha assunto toni eccessivi: la donna ha chiamato i carabinieri perché il contendente l’avrebbe minacciata. Ma non è stato questo, a far scattare le manette ai polsi di Salvatore Cuccu, di 73 anni, a Villacidro. L’arresto è avvenuto quando i carabinieri, chiamati dalla donna impaurita durante la discussione, hanno perquisito la casa e del pensionato e lì hanno trovato due fucili: uno regolarmente detenuto mentre l’altro, che aveva il numero di matricola limato, era ovviamente un’arma “clandestina”. È stato così che lunedì sera il 73enne, incensurato, si è ritrovato in stato di arresto. Il processo per direttissima, martedì mattina davanti al Tribunale collegiale, è stato rinviato al 12 di questo mese per la scelta del rito: così aveva richiesto l’avvocata Laura Pirarba, che difende l’anziano, e i giudici l’hanno concesso. Cuccu risponderà soltanto della detenzione di arma clandestina: la sua vicina di casa non lo ha querelato per le minacce, dopo le quali aveva deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri.

L’accesa discussione

Gli investigatori non spiegano quale fosse il motivo del contendere che ha scatenato il duro confronto verbale di lunedì sera tra vicini di casa: forse una questione di confini, ma le conferme sul punto non sono confermate. Durante la discussione, secondo la testimonianza della sua vicina di casa, Cuccu avrebbe minacciato di morte la rivale, che a quel punto si sarebbe spaventata: sapeva che il pensionato deteneva regolarmente un fucile in casa, pur ignorando l’esistenza della seconda arma, allora ha telefonato ai carabinieri per chiedere un intervento.

Arresto e processo

Gli investigatori sono arrivati in pochi minuti hanno deciso di compiere una perquisizione a casa di Cuccu, proprio perché la donna aveva parlato del fucile “regolare” di cui era a conoscenza . È stato così che hanno ritrovato l’altro, quello clandestino, che il padrone di casa ha affermato di aver trovato, pare, in campagna. Martedì mattina, al processo per direttissima, l’avvocata Pirarba ha chiesto e ottenuto i cosiddetti “termini a difesa”: un rinvio dell’udienza per preparare meglio il caso. Cuccu è libero, senza limitazioni alla libertà personale, e tutto si deciderà il 12.

