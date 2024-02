In casa col corpo della madre: «Non ho i soldi per il funerale» 

Milano. Una storia di disagio e di solitudine, venuta alla luce perché i vicini di casa si sono allarmati per via del forte odore che proveniva da quel disadorno appartamento alla periferia di Milano. Domenica sono stati chiamati i carabinieri che, una volta raggiunto l'appartamento si sono trovati davanti a un uomo di 61 che anni aveva nascosto in casa, sul letto, il corpo della madre di 93 anni, morta da una ventina di giorni. L'uomo, che vive di lavoretti saltuari, per anni era andato avanti con richieste di aiuto ad amici e conoscenti. Ha raccontato di non aver detto niente a nessuno perché non aveva il denaro sufficiente per celebrare il funerale. «Sul conto ho solo 4 euro - ha detto ai militari - come faccio a pagare le esequie?».

