In casa cocaina e hascisc, in manette due presunti spacciatori 

Operazione antidroga degli agenti del Commissariato di Quartu: al termine di accertamenti portati avanti per alcune settimane la polizia ha bloccato e arrestato Claudio Mallus e Alessio Loddo di 62 e 37 anni, finiti nel carcere di Uta con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato di via Firenze hanno sequestrato cocaina, hascisc, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 4mila euro in contanti.

Il blitz coordinato dalla dirigente Silva Casu e dal sostituto Commissario Gianni Noto, è scattato a colpo sicuro: nel corso di un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, gli inquirenti hanno prima controllato Claudio Mallus fermo sull’uscio di una abitazione a Quartu, senza trovare nulla di compromettente.

Intuendo che nell’abitazione fosse in atto un’attività di spaccio, gli agenti hanno deciso di intervenire, identificando e controllando il proprietario della stessa casa. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato 32 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 4150 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA