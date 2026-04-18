In casa c’è un museo con settemila minerali  

Il passato minerario iglesiente e di gran parte della Sardegna racchiuso in quattro mura nel centro storico cittadino. Carlo Pastafiglia, ex agente di commercio di 71 anni, lo chiama semplicemente “la stanza”: eppure al suo interno c’è quella che è probabilmente una delle più importanti collezioni di minerali della città e non solo. «Nel corso degli anni – racconta – sono riuscito a raccogliere circa settemila pezzi originari esclusivamente della Sardegna provenienti, in particolare, dalle nostre miniere». Fin da bambino, ha conosciuto la realtà mineraria: «Mio padre – continua – lavorava nella miniera di Monteponi; la presenza di minerali in casa era una consuetudine tramite la quale sono entrato in contatto già da piccolo con questo mondo affascinante e, per certi versi, misterioso. Ma la vera e propria passione per il collezionismo nacque pressappoco venticinque anni fa attraverso alcuni servizi fotografici che, per diletto, avevo eseguito presso alcune importanti mostre mineralogiche».

Il collezionismo

Da allora, iniziò un percorso di studio, ricerca, contatti e scambi con altri appassionati fino a giungere al risultato che si può ammirare nella “stanza” di via Manno. «Il mio intento – spiega – è quello di far diventare questo posto un luogo di incontro e di studio nel quale ci si possa confrontare tra appassionati, esperti del settore ma aperto, anche, alle persone che desiderano entrare in contatto con questo mondo affascinante».

Il museo

Per chi entra nella “stanza-museo” sembrerà di immergersi in un’atmosfera che riporta al recente passato minerario della città ma anche a quello più remoto che riguarda i tempi primordiali. Ciascun minerale è catalogato in base alle sue origini e caratteristiche: si passa dai più comuni, fino ad arrivare a delle vere e proprie rarità. Carlo Pastafiglia conosce la storia e l’origine di ciascun pezzo della sua importante collezione; tratta i minerali come se avessero un’anima ed è qui che si nota quanto sia grande la sua passione. La stessa che trasmette ai visitatori con le sue minuziose e precise spiegazioni sulle varie tipologie dei minerali esposti nelle teche illuminate della sua “stanza”. Le passioni però, anche quelle più grandi, si scontrano con la dura realtà del momento attuale: «Mi piacerebbe – auspica – rendere maggiormente fruibile ai concittadini e ai turisti la visita della mia collezione. Ciò attualmente non è possibile perché, se si considera che tutto ciò che faccio è senza scopo di lucro, i costi di affitto e manutenzione di maggiori spazi diverrebbero troppo onerosi senza contributi esterni. Per il momento, quindi, mi accontento della mia piccola “stanza”, la cui porta è sempre aperta a chi volesse fare un viaggio attraverso i minerali che raccontano delle origini e dell’evoluzione del mondo».

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