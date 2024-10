In casa 4 tonnellate di marijuana, arrestato 

In una casa del centro storico di Sarule nascondeva quasi quattromila chili di marijuana conservati in 482 sacchi. Un vero e proprio magazzino di stoccaggio della droga, talmente vasto che avrebbe necessitato di una articolata logistica per la sua movimentazione per la destinazione finale.

Per questo venerdì i carabinieri dell’aliquota operativa del Norm della Compagnia di Ottana e delle stazioni di Sarule e Orotelli, con l’ausilio specialistico dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e di una unità cinofila, hanno bussato alla porta di un trentasettenne di Sarule, poi finito in manette con l’accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana.

Un arresto, l’ennesimo, che dimostra come ormai ogni paese della Barbagia sta puntando sul business illegale delle coltivazioni di marijuana.

Il risultato è frutto dei quotidiani servizi di controllo del territorio e monitoraggio, delle silenziose osservazioni a distanza eseguite dai carabinieri sia nelle campagne della giurisdizione che nei centri abitati, azioni compiute dai militari dall’articolazione territoriale e dallo Squadrone Cacciatori specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, in scenari operativi impervi, ma anche nei centri abitati, con lo scopo di monitorare il territorio oltre che per trovare coltivazioni illecite anche alla ricerca di latitanti e catturandi.

L’ingente quantitativo di marijuana, equivalente a 3.717 chilogrammi, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato diversi milioni di euro.

