In casa 20 grammi di cocaina, un 40enne finisce in manette 

Operazione antidroga dei carabinieri in città. Sotto accusa è finito Pietro Meloni, 40 anni, che sarebbe stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina. Nella sua abitazione sono stati recuperati altri 20 grammi della stessa sostanza, contanti e un bilancino di precisione. I carabinieri della Stazione lo seguivano da tempo, allertati da movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione.

La svolta è arrivata dopo giorni di osservazione discreta, durante i quali i militari hanno ricostruito le abitudini del sospettato e individuato il modo in cui gestiva la cessione delle dosi. Nella notte, l’indagato sarebbe stato notato mentre scambiava un involucro con un 37enne di Quartucciu, in cambio di denaro. I militari sono immediatamente intervenuti, bloccando entrambi e accertando che si trattava di una dose di cocaina, che il cliente avrebbe ammesso di aver acquistato per uso personale.Fermato lo spacciatore, i carabinieri, con il supporto dell’Unità cinofila della Compagnia di Cagliari, hanno proseguito l’operazione con una perquisizione domiciliare, che ha portato alla scoperta della scorta di stupefacente. All’interno dell’abitazione sono stati infatti rinvenuti 20 grammi di cocaina suddivisi in dosi, 530 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Piero Meloni è finito ai domiciliari. Il suo presunto cliente è stato segnalato alla prefettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA