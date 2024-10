In casa 120 grammi di cocaina: arrestato 

Gli hanno fatto due perquisizioni nell’appartamento in cui abita a Pirri e in un altro locale che era nella sua disponibilità, e alla fine i poliziotti hanno trovato quel che cercavano: la droga. I circa 120 grammi di cocaina recuperati dalla Squadra mobile della Questura hanno condotto in carcere Roberto Marini, quarantottenne cagliaritano, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. La droga trovata durante le perquisizioni è stata ovviamente posta sotto sequestro.

L’operazione dei “Falchi”, la sezione della Squadra mobile che lavora in borghese in sella alle motociclette, era in preparazione da tempo. Agli investigatori coordinati dal dirigente, Emanuele Fattori, risultava che Marini stesse spacciando droga, ma non ne avevano la prova. Hanno così deciso di procedere a una perquisizione d’iniziativa, eseguita nei giorni scorsi, ed è stato così che sono stati recuperati i 120 grammi di cocaina, che in parte era già confezionata in dosi. Gli agenti della sezione “Criminalità diffusa” hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale necessario per confezionare le singole dosi e circa 2.300 in contanti, che secondo gli stessi investigatori sarebbero il ricavato dell’attività di spaccio.

Marini era già sottoposto all’affidamento in prova per un episodio analogo accaduto in passato. Questa volta è stato direttamente rinchiuso in una cella del carcere di Uta, dove attenderà il processo che seguirà il suo arresto.