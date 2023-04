In casa 11 chili di coca: due in cella 

Incensurati e senza apparenti collegamenti con gruppi criminali organizzati. Eppure Antonio Orrù, 32 anni, e la compagna Simona Carrucciu (37), nella loro casa di Lunamatrona custodivano droga. Moltissima droga e di alta qualità. I carabinieri ieri pomeriggio, al termine di una perquisizione, hanno messo così le mani su 11 chili e duecento grammi di cocaina, mezzo chilo di hascisc e un chilo e 600 grammi di marijuana. Sequestrato anche un fucile da caccia, molto probabilmente uno di quelli che gli investigatori cercavano, indagando sui furti di armi avvenuti nelle ultime settimane nella zona ai danni di alcune compagnie di caccia. La coppia, come disposto dal pm Daniele Caria, è stata accompagnata in carcere a Uta. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida.

Il ruolo

L’operazione dei carabinieri della compagnia di Sanluri e della stazione di Lunamatrona è iniziata ieri mattina. I militari si sono presentati nell’abitazione della coppia per cercare delle armi. Da alcuni mesi nelle zone maggiormente frequentate dai cacciatori si sono verificati dei furti di fucile. Una banda insomma starebbe prendendo di mira le compagnie impegnate in battute di caccia. Le indagini sono sfociate in alcune perquisizioni. In una di queste, a carico della coppia, è stato ritrovato un fucile. Ma soprattutto la droga. Un quantitativo ingente per uno dei sequestri di cocaina tra i più importanti degli ultimi anni. Orrù e Carrucciu, senza precedenti e scollegati da bande criminali specializzate nello spaccio, probabilmente svolgevano il ruolo di custodi in cambio – è l’ipotesi investigativa – di denaro. Ipotesi, perché gli accertamenti su quanto accaduto sono ancora in corso. Le indagini vanno avanti e si cercano gli eventuali complici della coppia, anche tra le conoscenze dei due.

In carcere

Anche il fatto che la droga fosse in buste e non suddivisa in dosi, fa pensare che l’abitazione di Lunamatrona fosse una tappa momentanea, prima di essere trasportata dove sarebbe avvenuta la lavorazione. I carabinieri hanno accompagnato i due prima nella stazione del paese, e successivamente, come deciso dal pm, in carcere a Uta. Orrù (difeso dall’avvocata Laura Ardu) e Carrucciu (assistito da Alberto Marcias) nei prossimi giorni verranno sentiti dal gip e potranno fornire la loro versione su quanto accaduto. Sembra comunque che gli investigatori abbiano trovato una pista molto importante su una banda specializzata non solo nel traffico di grossi quantitativi di droga ma in grado anche di disporre di armi. In questo contesto, la coppia potrebbe avere un ruolo marginale: quello di custodire cocaina e un fucile.