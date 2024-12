In carrozzina, travolto sulle strisce: tragedia sfiorata  

L’ennesimo incidente sul lungomare Barcellona solleva la questione della sicurezza della rambla che costeggia il lungomare di Alghero. Nonostante il limite di velocità già fissato a 30 km orari e i diversi semafori, sono ancora troppi gli automobilisti che spingono sull’acceleratore. Giovedì mattina un uomo in carrozzina è stato investito, per fortuna senza gravi conseguenze.

«Sebbene non ci siano stati danni irreparabili – riferisce il presidente della Commissione Sanità, Christian Mulas - l’incidente ha messo in evidenza i limiti strutturali della viabilità nella zona». L’episodio non è isolato. «I continui problemi di sicurezza e di viabilità sono un chiaro segnale che il progetto attuale della “passeggiata Busquets” non risponde più alle necessità di una città in continua evoluzione. È il momento di riconsiderare seriamente la progettazione di quest'area, per garantire una passeggiata che sia sicura, funzionale e davvero al servizio della comunità», prosegue Mulas, che annuncia la presentazione in Consiglio di un ordine del giorno per proporre una revisione della rambla disegnata dall’architetto catalano Joan Busquets, «con un approccio innovativo, aperto al dialogo e alla partecipazione dei cittadini». Anche l’architetto algherese Tore Frulio, che proprio insieme a Busquets aveva collaborato al restyling degli affacci a mare, ritiene sia opportuno «restituire sicurezza alla pedonalità, ciclabilità, e al passeggio tipici del nostro lungomare», scrive sulla sua pagina social.

