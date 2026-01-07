VaiOnline
In carcere resta l’emergenza 

Quasi 300 detenuti per 264 posti: i nuovi potrebbero essere trasferiti 

In carcere sembra tornata la calma. Ma, dopo la rivolta dei giorni scorsi, il ritrovato equilibrio pare più precario che mai: nelle celle sovraffollate il clima è sempre ad altissima tensione. I detenuti ormai insofferenti protestano per i motivi più banali e sfogare il malessere legato ai nuovi arrivi da Badu ‘e Carros e Regina Coeli. Nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori spostamenti, il carcere di Massama potrebbe essere in qualche modo “alleggerito” ma nel frattempo resta una situazione molto critica e complessa da gestire. «Da tempo abbiamo segnalato con preoccupazione il progressivo deterioramento delle condizioni organizzative e strutturali della casa di reclusione di Oristano–Massama» sostiene il segretario regionale dell’Uspp, Andrea Pistis. E adesso con i 22 nuovi detenuti di Alta sicurezza arrivati dal carcere di Nuoro e i 32 di Media sicurezza da Roma, la situazione è diventata esplosiva.

La rivolta

E due giorni fa c’è stata una protesta che ha messo a dura prova gli agenti in servizio. Alcuni detenuti di reparti diversi quasi contemporaneamente hanno scatenato il caos: c’è chi ha danneggiato gli arredi, chi ha spaccato le lampade del corridoio e qualcuno ha aperto tre idranti allagando il secondo piano, con l’acqua che inevitabilmente è finita anche al primo piano mandando in tilt tutti gli impianti. Il giorno dopo si è fatta la conta dei danni, si è cercato di correre ai ripari ma l’emergenza resta.

Le criticità

«In quest’ultimo periodo ci sono stati picchi di ingressi che hanno messo a dura prova la capacità ricettiva della struttura – aggiunge Pistis – Questa situazione ha determinato un sovraccarico che l’istituto non è in grado di sostenere nel lungo periodo, anche a causa di un organico non proporzionato alle nuove esigenze operative». Al momento i detenuti sono 297 (i posti a Massama sono 264) mentre a fine novembre erano 214; gli agenti di polizia penitenziaria sono circa 140. «Tale squilibrio rende estremamente complessa la gestione quotidiana delle attività e la fruizione dei servizi essenziali».

Il Garante

Il Garante dei diritti delle persone private della libertà, Paolo Mocci sostiene: «Quanto accaduto dimostra che la Sardegna non può farsi carico da sola di problemi che hanno dimensione nazionale e richiedono risposte plurime». I dati del sovraffollamento a Massama, ma anche negli altri istituti «evidenziano una pressione su infrastrutture, personale e servizi sanitari. L’invio indiscriminato di detenuti, sulla base di una presunta disponibilità di spazi ma senza un’analisi delle risorse di personale, è preoccupante». Il Garante chiede una riqualificazione infrastrutturale, il miglioramento della gestione delle aree comuni e dei percorsi di emergenza. «Chiedo alle istituzioni di attivare un piano coordinato per contenere il sovraffollamento, potenziare la sanità penitenziaria, garantire condizioni dignitose di detenzione e offrire percorsi di riabilitazione efficaci. È essenziale che Regione, Stato e Amministrazione penitenziaria lavorino insieme per restituire al carcere di Massama la funzione di luogo in cui i diritti umani sono rispettati e la dignità dei detenuti salvaguardata».

