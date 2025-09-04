In carcere per tentata corruzione 

Avrebbe corrotto un testimone per cercare di influenzare un processo che la vede imputata. È finita così di nuovo nei guai Rosina Marzeddu, 48 anni, originaria di Dualchi, impiegata di Poste italiane, già sospesa dal servizio lo scorso giugno con l’accusa di essersi appropriata indebitamente di 40 mila euro dai conti dei clienti. Ieri, su disposizione del Gip del Tribunale di Oristano, i carabinieri hanno eseguito nei suoi confronti una misura cautelare: arresti in carcere con l’accusa di corruzione in atti giudiziari che sarebbe maturata nell’ambito di un secondo procedimento penale, ormai alle battute finali, in cui la donna è già imputata per calunnia e sostituzione di persona ai danni dell’ex marito, Giuseppe Fois.

Nuove accuse

La Marzeddu, secondo la Procura, avrebbe cercato di alterare il corso del processo tentando di condizionare una testimone pagandola con 3200 euro in più versamenti. Un altro testimone avrebbe ricevuto molto di più, quasi 11 mila euro, ma poi non venne sentito nel processo. Un episodio che si aggiunge a un quadro preoccupante, in una vicenda che si arricchisce di risvolti inquietanti, tra cui il ritrovamento - a dicembre - di un ordigno inesploso davanti all’abitazione dell’ex (ma al momento fatto non riconducibile alla donna). Nei guai anche la testimone, sassarese, che ha ricevuto i bonifici.

Il soldi spariti dai conti

La vicenda giudiziaria di Rosina Marzeddu era iniziata nel 2024, quando, dopo le denunce presentate da clienti delle Poste, erano partite le indagini dei carabinieri di Ghilarza e Abbasanta. L’ex impiegata è accusata di peculato e sostituzione di persona. Secondo l’accusa, Marzeddu, approfittando del suo ruolo, avrebbe messo in atto una serie di manovre fraudolente in diverse sedi dell’azienda dove aveva lavorato, appropriandosi indebitamente di 40 mila euro. I militari hanno ricostruito un sistema articolato: la donna avrebbe estinto carte Postepay intestate a clienti, attivato libretti postali a loro nome e prelevato le somme confluite con operazioni simulate. Quando gli utenti segnalavano problemi, Marzeddu avrebbe risposto che le operazioni non erano “andate a buon fine”. Nelle scorse settimane, i giudici di appello hanno rigettato il ricorso presentato dai legali Maria Grazia Corrias e Francesco Porcu sulla sospensione dal servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA