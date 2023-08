In carcere il rapinatore dei portapizze 

Ordinava le pizze al telefono avvisando che avrebbe potuto pagare solo con 100 euro e dunque che avrebbe dovuto avere il resto. Quando il portapizze arrivava in via delle Coccinelle, scattava la rapina o lo scippo: con le minacce, utilizzando anche un coltello, si faceva consegnare pizza, bibita e soldi – 150 il bottino finale – per poi fuggire a piedi. Dopi i primi due casi segnalati alla Squadra Mobile, per Roberto Vacca, 44 anni, è scattata la trappola: un agente della Squadra Mobile si è finto portapizze e al momento della consegna ha cercato di arrestarlo. Ma l’uomo è riuscito a fuggire, scavalcando muri e salendo sui tetti delle abitazioni. Dopo due giorni però è stato rintracciato a casa di un parente e accompagnato in carcere con l’accusa di rapina e tentata rapina.

L’interrogatorio

Gli agenti della sezione reati contro il patrimonio, sotto il coordinamento del dirigente Fabrizio Mustaro, sono arrivati a Vacca grazie al numero di cellulare che utilizzava per prenotare le pizze. Dopo la fuga, durata due giorni, è così scattato il fermo disposto dalla Ginevra Grilletti. Oggi, difeso dall’avvocata Adina Barbu, comparirà davanti al gip Giorgio Altieri. Intanto gli investigatori gli hanno sequestrato il telefonino utilizzato per le chiamate alle pizzerie.

La trappola

Dunque oggi potrà fornire la sua versione e rispondere alle accuse di rapina, tentata rapina e scippo. Tre gli episodi che gli vengono contestati e avvenuti il 9, l’11 e il 14 agosto sempre in tarda serata. Gli agenti della Mobile, dopo aver identificato l’uomo, hanno così organizzato una consegna con un poliziotto che si è finto portapizze. Questo è avvenuto alla vigilia di Ferragosto: Vacca, secondo le accuse, ha impugnato il coltello ma si è accorto di qualcosa, riuscendo così a fuggire. Con grande agilità ha superato un muro per poi raggiungere i tetti delle palazzine e sparire nel nulla. Le ricerche sono andate avanti per tre giorni: giovedì sera è stato trovato in casa di un parente al Cep. Aveva con sé ancora il telefono cellulare, ora sequestrato. È così scattato il provvedimento di fermo per i gravi indizi raccolti e il pericolo di fuga.

La truffa

E ieri, dopo che si è diffusa la notizia dell’arresto, un altro giovane portapizze si è presentato per denunciare un raggiro subito proprio il 14 agosto: questa volta Vacca, riconosciuto dalla vittima in foto, si è fatto consegnare piazza e birre dicendo che avrebbe portato il resto. Non è mai tornato indietro.