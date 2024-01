In carcere gli oppositori di Putin 

Mosca. Daria Trepova e Igor Girkin sono due persone profondamente diverse. Una è fermamente contraria al conflitto in Ucraina, l’altro è invece un falco ultranazionalista e acceso sostenitore dell’invasione ordinata dal Cremlino. Ieri, in due processi distinti, sono state a entrambi imposte condanne in qualche modo legate alla guerra. Ventisette anni a Daria Trepova, accusata dell’esplosione che lo scorso aprile ha ucciso un noto blogger che appoggiava l’aggressione militare (ma lei assicura che non sapeva dell’ordigno).

Quattro anni all’ex leader dei separatisti filorussi del Donbass, Igor Girkin - detto Strelkov, il fuciliere -, per accuse di «incitamento all’estremismo» ritenute la vendetta di Mosca per le feroci critiche a Putin - da lui definito «un vecchio idiota» - e al modo in cui i suoi generali conducono la guerra. Critiche che godevano di un ampio pubblico: Strelkov ha un canale Telegram seguito da 760.000 follower. L’ex comandante separatista - che intendeva candidarsi alle presidenziali - è sospettato di gravi crimini, come quello di aver ordinato delle esecuzioni extragiudiziali nel Donbass. Ed è stato condannato in contumacia al carcere a vita da un tribunale olandese per la tragedia del Boeing della Malaysia Airlines abbattuto da un razzo russo sull’Ucraina.

