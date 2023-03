«In carcere avevano creato un clima di sopraffazione»  Sospensione per 23 agenti 

BIELLA. Nel carcere di Biella c’era «un metodo punitivo ed un clima di generale sopraffazione creato dal vice commissario, con la complicità di altri agenti della polizia penitenziaria». È la tesi della Procura a conclusione delle indagini che lo scorso febbraio avevano portato ai domiciliari il vice commissario, mentre ora sono stati sospesi dal servizio 23 agenti che avrebbero partecipato alle torture su almeno tre detenuti.

Le indagini erano partite dopo la comunicazione di notizia di reato del 3 agosto 2022 redatta dal vice comandante pro-tempore nei confronti di un detenuto nella casa circondariale di Biella, denunciato per violenza e minaccia nei confronti dell’ufficiale. «Nella stessa notizia di reato, si dava atto, minimizzando la circostanza, della necessità di impiegare del nastro adesivo per contenere per un tempo minimo, pari a qualche minuto, il detenuto, nonostante lo stesso fosse già ammanettato, e ciò in esplicito contrasto con il divieto previsto dall’art. 41 della Legge sull’Ordinamento Penitenziario», scrive in una nota la procuratrice Teresa Angela Camelio. Le indagini hanno dimostrato che il detenuto aveva subito veri e propri atti di violenza fisica. Secondo la nota della Procura «almeno in altre due occasioni dei detenuti erano stati destinatari della stessa condotta da parte del vice comandante e degli altri agenti sottoposti ad indagine». In tutti e tre i casi i detenuti erano stati denunciati per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, e quando sono stati ascoltati dai pm hanno accusato gli agenti. «Quanto dichiarato - sottolinea inoltre la Procura - ha trovato copioso riscontro nei filmati estratti dalle telecamere presenti all’interno del carcere di Biella, nonché nei referti medici». Ora il Pm inquadra come falso ideologico la notizia di reato dal vice comandante, e ipotizza un abuso di autorità da parte di tutti i pubblici ufficiali che «avevano concorso al contenimento dei detenuti mediante apposizione di nastro adesivo. Infine «sono emerse condotte qualificabili come lesioni personali, in quanto i detenuti erano stati colpiti con calci, pugni e schiaffi mentre erano ammanettati e denudati».

