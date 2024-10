In cantina con 850 grammi di hascisc: due giovani in manette 

Una cantina utilizzata per conservare la droga, lavorarla e poi venderla. Così venerdì sera gli agenti delle volanti, dopo aver notato dei movimenti sospetti in una palazzina di via Is Mirrionis, hanno effettuato una perquisizione recuperando 850 grammi di hascisc. Sono finiti in manette, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, Franco Sanna (28 anni) e Daniel Malleri (26).

Secondo le accuse, i due erano all’interno della cantina, impegnati nel confezionare la droga. Nell’operazione dei poliziotti della Squadra volante sono stati sequestrati, oltre alla droga, anche due coltelli a serramanico, due bilancini elettronici di precisione e altro materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente.

I due uomini sono stati arrestati e su disposizione del pm finiti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che si è svolto ieri. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha concesso i termini a difesa: in attesa della prossima udienza, in un caso è stato disposto l’obbligo di firma mentre per il secondo non sono scattate misure.

