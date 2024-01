In cantiere le case  di comunità 

Con l’arrivo del nuovo anno, il processo di ammodernamento dei servizi sanitari del distretto Asl di Siniscola, dovrebbe entrare nel vivo. Sul tavolo vi sono infatti le risorse economiche messe a disposizione del Pnrr che prevedono la cantierizzazione dei progetti approvati. Assodato il servizio di telemedicina per i pazienti diabetici e per coloro che soffrono di malattie coronariche e cardiologiche, che ormai è in funzione da tempo e del Serd che a Siniscola è ripartito dopo un lungo periodo di stop, ora si punta alla realizzazione delle case di comunità, i nuovi ambulatori destinati ai medici di base, per i quali sono stati stanziati 1 milione di euro, saranno realizzati all’interno di un’unica struttura. Si va insomma verso la centralizzazione del servizio debella medicina di base.

La nuova opera, in base alle prospettive, dovrebbe essere definita entro il 2026 anche perché si dovrà intervenire per adeguare un'ala dell’attuale struttura distrettuale di sant’Efisio a tale scopo. Sono in itinere anche interventi di efficientamento energetico per un valore di 400 mila euro e per ammodernare gli impianti antincendio con una somma pari a 700 mila euro. Per questi due ultimi interventi le opere vanno concluse entro il 2024 e quindi sarà imminente il loro inizio.

«Siamo fiduciosi che queste nuove iniziative vengano completate in tempi brevi - afferma l’assessora comunale si Servizi sociali, Angela Bulla -. Come amministratori chiediamo che venga definita la nuova figura di direttore distrettuale, ottimamente retta da dottor Gianluca Doa e dalla dottoressa Licia Abruzzese».