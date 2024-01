In cantiere 4.500 richieste di aiuto 

Nel cantiere comunale, in quello che passava come “la più grande impresa locale”, vent’anni fa ci trafficavano ottanta dipendenti. Tra uscite per pensione e cambi di mansione per promozione senza mai compensare le uscite con un’assunzione, nel 2021 l’avamposto delle urgenze scendeva a tre dipendenti stabili: morte annunciata, anzi decretata.

Con la Giunta del sindaco Massimiliano Sanna la pianta organica, tra stabili e a tempo determinato, sale a otto. Non è certo il massimo ma il cantiere respira e riprende a vivere.

«Potenziamo il servizio»

«Mai pensato neppure per un attimo di sbaraccare anzi, compatibilmente con le regole imposte dalla finanza pubblica, i limiti del bilancio e compatibilmente con le altre esigenze d’organico, puntiamo a potenziare un servizio di grande utilità per la comunità in quanto consente di intervenire in tempi celeri oltre ad abbattere i costi», assicura il sindaco.

Boom di richieste

Ma ecco i numeri che giustificano la tenuta in salute del cantiere di via Bonn. Lo scorso anno in Municipio sono arrivate da cittadini, imprese, artigiani e uffici vari 4.500 richieste di interventi che vanno dalla buca stradale da mettere in sicurezza, al bagno che perde, la finestra che salta in una scuola o l’impianto di riscaldamento da riattivare.

Ordinaria manutenzione (per la straordinaria non si può che andare al mercato telematico) che oltre a garantire un intervento immediato contengono le spese del palazzo degli Scolopi. I dati elaborati dell’ufficio di piazza Eleonora dicono che oltre 2mila (il 50 per cento) di queste richieste sono state sistemate dagli otto dipendenti in forza al cantiere: due muratori, due elettricisti, un falegname, un idraulico, un termoidraulico e un conduttore di mezzi meccanici.

Reperibilità h24

Il cantiere assicura il servizio 24 ore su 24; «La reperibilità viene garantita giorno e notte, nel giro di mezz’ora siamo sul posto», precisa il responsabile Marco Sechi. La media extra orario lavorativo è di una chiamata al giorno, anzi a qualunque ora della notte per interventi straordinari come mettere in sicurezza una strada, un albero che è venuto giù o un edificio pericolante.

Piano assunzioni

«Agli otto dipendenti, si aggiungeranno quelli che arriveranno, mediamente sui 18, da “Lavoras” al cui bando parteciperemo. Questo ci consentirà di fare ancora di più. Un ulteriore potenziamento l’avremo inoltre con le assunzioni 2024», commenta Massimiliano Sanna. Il piano 2024 prevede nove assunzioni a tempo indeterminato: 5 istruttori contabili attraverso concorsi, 2 istruttori di vigilanza (concorso/mobilità), un istruttore direttivo (progressione verticale) e un istruttore direttivo contabile (concorso/graduatoria). Per quanto riguarda invece il personale a tempo determinato le assunzioni vanno in fotocopia con il 2023. Vale a dire quindici da utilizzare nei vari settori del Comune tra cui 5 da impiegare nel cantiere attraverso l’Aspal.

RIPRODUZIONE RISERVATA