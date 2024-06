In canoa tra laghetto, canale e stagno 

Un giro in kayak sul canale che abbraccia la Residenza del Sole, la possibilità di rilassarsi sorseggiando un drink a due passi dal molo dal quale partiranno le escursioni: il Comune punta a valorizzare la zona a mare di Capoterra aggiungendo un nuovo servizio dedicato allo sport e al tempo libero.

In canoa

Di fronte al centro commerciale sorgerà un nuova struttura che punta a coniugare attività sportiva e turismo: l’amministrazione comunale ha ottenuto lo specchio d’acqua in comodato gratuito per i prossimi dieci anni da un privato, e presto presenterà una manifestazione d’interesse per individuare il gestore dell’area. «Credo che tutti ricordino lo spot degli anni Novanta in cui il presentatore tv Giancarlo Magalli pagaiava su una canoa in quel laghetto per promuovere le case in vendita nella zona residenziale – dice il sindaco, Beniamino Garau -, abbiamo pensato che quell’idea non fosse campata in aria: in queste acque è davvero possibile organizzare escursioni per scoprire le nostre zone umide. Il progetto che realizzeremo unisce lo sport al tempo libero, nascerà un approdo per la partenza di canoe a kayak e uno spazio ricreativo che verrà gestito dai privati, un servizio che diventerà un tutt’uno con quelli già offerti sulla spiaggia di Maddalena».

Il progetto

L’operazione del Comune ha un duplice obiettivo: da un lato si vuole riqualificare una zona delle aree residenziali più vicine al mare, dall’altro si cerca di ampliare la possibilità di scelta per gli sportivi del paese e per chi cerca un luogo per trascorrere momenti di relax. «Questo progetto fa parte del percorso di valorizzazione della zona a mare di Capoterra – dice Garau -, siamo certi che il binomio sport e turismo possa dare un importante contributo per attirare un numero sempre crescente di visitatori».

Il dibattito

Giovanni Montis, assessore allo Sport, è convinto del successo del progetto che intende promuovere il Comune: «La canoa, inteso come sport, può decollare davvero, vista la possibilità di poterlo praticare sia in mare sia nella laguna. Unire lo sport al tempo libero ci permetterà di rendere la zona che si affaccia sul mare ancora più accogliente e attrezzata: un nuovo servizio che andrà ad aggiungersi a quelli presenti sul lungomare e sulla spiaggia di Maddalena».

L’ex sindaco, Francesco Dessì, non è pienamente convinto del progetto: «Non entro il merito all’iniziativa, ma non vorrei che si rivelasse l’ennesima promessa non mantenuta, uno spot al quale – com’è già accaduto – non seguono i fatti».

