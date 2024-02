In canoa sino alla laguna di Santa Gilla 

Un canale navigabile per collegare il centro abitato con la laguna di Santa Gilla. A disposizione di chi pratica canottaggio e kayak. Il sogno comincia a prendere forma perché qualcosa inizia a muoversi riguardo al progetto di rinaturalizzazione e adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico del rio Sa Nuxedda (oggi parzialmente tombato) tra la via Santa Maria e la strada Pedemontana, approvato dieci anni fa.

Il programma

«L’intervento fu inserito per la prima volta nella programmazione triennale 2014-2016, durante la prima giunta di Mario Puddu», spiega l’assessora ai lavori pubblici Alessia Meloni. «Previsti il rifacimento degli argini e la pulizia dell’alveo sino alla foce, volto alla riqualificazione di quel tratto di un fiume importantissimo per gli asseminesi, quindi con un forte valore identitario da valorizzare».

«Vorremmo rivitalizzarlo con iniziative sportive e naturalistiche - conclude la Meloni - che consentano agli asseminesi di riappropriarsi di un patrimonio naturale ricco di specificità faunistiche e ambientali a due passi dalla città: percorrendo lo stradello lungo fiume, la foce dista circa 10 minuti di camminata dal quartiere di via Coghe. Ciò consentirebbe anche ai cittadini metropolitani di conoscere parte del meraviglioso territorio perilagunare asseminese».

Lo sport

A seguito dei lavori il Sa Nuxedda potrebbe diventare navigabile anche dai kayak. Ne parla il presidente del consiglio Alberto Nioi: «Personalmente ho sempre coltivato il sogno di poter collegare il centro abitato con la laguna utilizzando il rio Sa Nuxedda che nell’ultimo tratto, oltre la Pedemontana, è perfettamente navigabile in canoa. Al momento occorre la pulizia dell’alveo in un tratto limitato oltre la provinciale (già prevista) poi con interventi minimali al canale oggetto di rinaturalizzazione spero che questa idea possa diventare una realtà. Valorizzare la laguna anche in termini ricreativi e sportivi è un nostro obiettivo. Abbiamo già coinvolto un’associazione sportiva che ha verificato la fattibilità e abbiamo avuto riscontri entusiastici».

Il fiume

Quello di Sa Nuxedda è un rio parzialmente coperto che rappresenta un’importante via di deflusso delle acque piovane verso la laguna di Santa Gilla. Il tratto sotterraneo, lungo circa mille e 700 metri, ha l’ingresso in prossimità della statale 130 e l’uscita in via Santa Maria, al centro del paese.

Nel 2020 la Regione ha assegnato al Comune di Assemini con un milione di euro per la realizzazione dell’opera, integrati nel 2022 con ulteriori 80mila con fondi del bilancio comunale. L’approvazione del progetto esecutivo definitivo, la gara di appalto e l’aggiudicazione dell’opera risalgono al 2023. Il canale navigabile è più di un sogno.

