In canoa per superare ogni barriera 

«Non c'è soddisfazione più grande del vedere sorridere qualcuno che si sente incluso». Esordice così Stefano Porcu, 58 anni, direttore tecnico del settore paralimpico della Federazione italiana canoa kayak, nominato martedì scorso Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana a Palazzo Chigi “per il suo impegno nella sensibilizzazione sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sociali applicato al mondo dello sport”. La passione per la canoa è nata quasi per caso, come parte di un progetto scolastico, ma è presto diventata una parte fondamentale della sua vita. «Dopo essere salito per la prima volta sulla canoa non sono più sceso, neanche quando ho perso l'uso del braccio», racconta.

La storia

Abile canoista, dopo il diploma in massofisioterapia si dedica ad aiutare i ragazzi dell'atletica del Cus Cagliari come fisioterapista. Poi un tragico evento segna la sua carriera, e non solo: un grave incidente causa la perdita dell'uso delle gambe ad una sua compagna di squadra. «Lì presi coscienza del fatto che lo sport potesse essere uno strumento riabilitativo per le persone con disabilità e che in Italia non c'era una grande conoscenza a riguardo, c'era soltanto un sistema amatoriale e assistenziale, ma non uno agonistico».

Dal 2002 in poi si concentra su atleti con disabilità. «Mi gratificava molto di più prendere un ragazzo in carrozzina e metterlo nella condizione di dire: “domani facciamo paracadutismo”. Mi prendevano un po' per pazzo», aggiunge, «però oggi ci siamo ritrovati a qualificare otto barche per le paralimpiadi». Nonostante le difficoltà iniziali, la canoa si è rivelata uno sport accessibile e liberatorio. «In acqua e in canoa non ci sono barriere architettoniche. Puoi andare dove vuoi senza dover chiedere permesso a nessuno e allenarti agonisticamente in maniera dignitosa».

Grazie all'impegno della Federazione, ha costruito un percorso per atleti con disabilità di valore sociale e agonistico. «Le federazioni si sono sempre mosse con un occhio più assistenzialistico che agonistico», evidenzia. «Noi, invece, abbiamo adottato un approccio diverso, con allenamenti quotidiani e una dedizione totale che ha portato a notevoli risultati, senza mai dimenticare l'aspetto umano. Quando vediamo i ragazzi venire ai raduni, mollare casa, famiglia e lavoro per stare qua, diciamo che il più grande traguardo lo abbiamo già raggiunto. È molto più facile stare a casa e non sudare piuttosto che impegnarsi».

L’incidente

Nel marzo 2017 rimane vittima di un incidente stradale e perde la funzionalità del braccio destro. Eppure mantiene sempre a mente il suo obiettivo. «Ho una paresi, ma questo non mi ha mai fermato, continuo a fare tutto ciò che ho sempre fatto, tranne che andare in canoa e fare il fisioterapista a tempo pieno» ribadisce. «L'incidente mi ha fatto pensare tanto, come se fossi stato punito dalle avversità della vita. Oggi dico che è andata così, poteva andarmi molto peggio».

Ha continuato a dedicarsi a persone con disabilità, vedendo in loro non pazienti ma atleti con bisogni specifici. «Oggi mi dedico a tante patologie importanti e vivo la fisioterapia come attività sportiva, facendo rinascere nelle persone la speranza di una vita migliore, questo è quello che faccio». Sottolinea l'importanza della sua iniziativa che privilegia un percorso verso l'inclusione: «Oggi festeggiamo tutti insieme, gareggiando in categorie differenti, ma allenandoci e condividendo ogni successo e difficoltà in gruppo. Questo è il più grande risultato che lo sport e l'umanità possano raggiungere».

Il suo impegno e la sua determinazione sono stati premiati con una benemerenza, ma per lui la vera vittoria sta nell'aiutare il prossimo. «Mi dicono che sono burbero e mi rimproverano sempre per la mia chiusura da sardo, ma non sono un uomo di spettacolo. Combattere per gli altri è ciò che conta».

