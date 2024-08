In canoa per scoprire la spiaggia di Maddalena 

Il mondo sottomarino si osserva direttamente attraverso lo scafo di canoe trasparenti che consentono di ammirare da vicino il mare di Maddalena spiaggia e di scoprire dove nasce la posidonia. Grazie al progetto ideato dal Ceas di Capoterra in collaborazione con l’Infopoint e il Comune, per tutta l’estate sarà possibile ammirare il fondale marino e conoscere la storia della più importante spiaggia del litorale capoterrese. L’iniziativa, proposta la mattina per tre volte la settimana, punta a insegnare ad adulti e bambini il rispetto per il mare, la sua fauna e la flora.

Le ragioni

Giovanna Cocco, responsabile del Ceas e direttrice del Museo della Laguna gestito dalla cooperativa Ecoistituto Mediterraneo, spiega l’obiettivo del progetto: «Puntiamo a far capire a tutti quanto sia importante tutelare la spiaggia e l’importanza che la posidonia ha per la salute del mare, la presenza di questa pianta – spesso erroneamente chiamata alga – viene considerata un problema, quando è invece sintomo di un ambiente marino sano. I banchi di posidonia sono un vero e proprio bosco sottomarino, oltre a produrre ossigeno danno ospitalità a tanti piccoli animali e microorganismi, per quello è fondamentale preservarla.Prima del giro con le canoe trasparenti ci sarà sempre un piccolo momento dedicato alla divulgazione scientifica, racconteremo ai bagnanti la storia di Maddalena – che oltre 150 anni fa era una salina – e tante curiosità legate agli abitanti del mare».

L’esperienza

Accompagnati dalle guide del Ceas, i primi bagnanti a usufruire del servizio sono saliti sulle canoe e, pagaiata dopo pagaiata, hanno preso il largo per scoprire le meraviglie del fondo marino e guardare la spiaggia di Maddalena da lontano. Al termine il giudizio è stato altamente positivo, come raccontano i fratelli Antonella e Giandomenico Steri di Assemini: «Il giro in canoa è molto bello, conoscere la storia di questo posto e avere tutte le informazioni sulla posidonia poi è stato molto interessante, amiamo molto il mare e frequentiamo questa spiaggia spesso, credo che questo servizio rappresenti un valore aggiunto». Al varo del servizio ha preso parte anche la vice sindaca Silvia Sorgia, che spiega come attraverso iniziative di questo genere la spiaggia di Maddalena possa diventare un luogo sempre più accogliente: «Conoscere meglio il mare significa imparare a prendersene cura, credo che il giro a bordo delle canoe trasparenti sia una bella esperienza per gli adulti ma soprattutto per i più piccoli».

