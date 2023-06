In Canada una Ferrari promettente 

MontReal. L'omaggio del ferrarista Charles Leclerc a Gilles Villeneuve (che sul circuito che ne porta ha indossato un casco che si ispira alla livrea esibita dall'indimenticato campione canadese) e la grande voglia della Ferrari di migliorare, confortata da un buon venerdì di “libere”. Così è iniziato il fine settimana della Formula 1 in Canada con subito un contrattempo nelle libere del mattino: prima si ferma l'Alpine di Gasly e viene esposta la bandiera rossa, poi la sessione non riparte per un guasto tecnico al sistema delle telecamere a circuito chiuso e tutte le monoposto devono rimanere ferme ai box. Un blackout quello sul tracciato di Montreal che ha creato problemi di sicurezza e ha reso impossibile continuare a correre. L'inconveniente ha così costretto la Fia a cambiare il programma del venerdì con le Libere 2 anticipate e prolungate di 30 minuti. Alla fine il migliore è stato Lewis Hamilton (1’13”718) su Mercedes, davanti a George Russell, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Charles Leclerc e Max Verstappen, ma i ferraristi hanno fatto il tempo quando la pista era meno veloce. Oggi alle 18.30 ancora libere, alle 22 le qualifiche (diretta Sky Sport, differita su TV8 dalle 23.30). Prevista pioggia.

