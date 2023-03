In campo una sfida fra mamme e figlie 

Una giornata di sport al femminile. In campo sono scese le giovani calciatrici insieme alle mamme e alle collaboratrici dell’Ac Ales academy: una sfida che, in occasione della Giornata internazionale della donna, ha voluto rilanciare un messaggio di parità e uguaglianza attraverso lo sport come ha ricordato il responsabile del settore giovanile Damiano Cadoni. «Le nostre donne si sono messe in gioco con il coraggio con cui affrontano ogni prova». Anche il dirigente Andrea Ledda ha sottolineato l’importanza delle donne e del loro rapporto con lo sport. In campo grande divertimento come hanno ricordato Luisa e Sabina «l’Academy Ales è riuscita a creare un ambiente sereno, accogliendo bambine e ragazze che giocano con disinvoltura grazie al rispetto e al coinvolgimento di tutti». E anche chi non si era mai avvicinata al calcio, è soddisfatta come ripete Doriana: «uno sport nuovo, mia figlia è stata accolta con pazienza e affetto da tutti».

