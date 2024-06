In campo Serbia e Inghilterra 

L’Europeo entra in piena attività e oggi prevede altre tre partite: la prima del gruppo D e le due iniziali del gruppo C. Cominciano Polonia e Olanda, in campo alle 15; poi in programma ci sono Slovenia-Danimarca alle 18 e il big match Serbia-Inghilterra alle 21.

I Paesi Bassi sono la mina vagante della competizione, che però hanno vinto solo una volta nel 1988 ai tempi del trio milanista Van Basten-Gullit-Rijkaard e della finale con l’allora Urss (indimenticabile il gol di collo al volo in area della punta rossonera). Non ci sono fuoriclasse veri ma non mancano i buoni giocatori. Tra tutti Van Dijk, ex perno della difesa del Liverpool. Da tenere d’occhio la punta Depay e gli “italiani” Reijnders (Milan) e Dumfries (Inter). La Polonia non è andata neanche vicina al successo nella competizione, anche se è alla quinta partecipazione di fila e tra fine anni Settanta e inizio anni Ottanta è arrivata terza nel Mondiale (nel 1982 fu eliminata in semifinale dall’Italia di Bearzot). Guidata dal campione Lewandowski (che però non giocherà per un infortunio a una coscia durante l’ultima partita di preparazione), ha nove giocatori della Serie A tra cui i portieri Szczesny e Skorupski e gli ex Salomon, Kiwior e Piatek. Vietato perdere in un girone composto anche dalla favoritissima Francia e dalla solida Austria. Si gioca ad Amburgo alle 15.

Alle 18 a Stoccarda scendono in campo Slovenia e Danimarca nella gara d’esordio del girone D. Entrambe le formazioni devono fare i conti con Serbia e Inghilterra, in campo tre ore dopo, accreditate dei primi due posti nel raggruppamento. La Slovenia è probabilmente la squadra più debole, anche se le sorprese non mancano mai, e ha tra i convocati il veterano Oblak in porta, il fantasista Ilicic (ex dell’Atalanta), il difensoe Bijol dell’Udinese, i centrocampisti Stojanovic della Sampdoria, Kurtic del Südtirol e Lovric dell’Udinese. La Danimarca, che vanta il titolo (sorprendente a dir poco) del 1992, è più solida e ruota attorno al capitano e veterano Eriksen, ex Tottenham e Inter.

Alle 21 a Gelsenkirchen la partita principale della giornata: Serbia-Inghilterra. Match ad alto rischio per possibili scontri tra tifoserie, e infatti le forze dell’ordine (che attendono l’arrivo di almeno 40mila supporter d’oltremanica) sono in allarme. Fanno paura gli scontri prima della finale 2021 contro l’Italia a Wembley mentre per la Nazionale slava sarebbero in arrivo 500 dei suoi sostenitori più violenti. L’Inghilterra è tra le favorite per la vittoria finale avendo talenti quali Bellingham, Foden e Saka e un centravanti tra i migliori al mondo come Kane; la Serbia ha carattere e può contare sui due Milinkovic Savic (portiere del Torino e centrocampista ex Lazio), Vlahovic (Juventus), Samardzic (Udinese), Milenkovic (Fiorentina), Jovic (Milan), Ilic (Torino). «L’Inghilterra è una delle migliori squadre del torneo e sarà difficile. Noi faremo il massimo», ha detto Vlahovic. Arbitra l’italiano Orsato.

RIPRODUZIONE RISERVATA