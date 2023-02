In campo San Teodoro, Ghilarza e Carbonia 

La sfida infinita tra Budoni e Latte Dolce in Eccellenza prosegue domani, a distanza: la neo capolista (salita in vetta grazie al successo casalingo nello scontro diretto che gli è valso un +2 in classifica) attende il Taloro, mentre i sassaresi ospitano la Villacidrese. Gara forse più impegnativa per la battistrada, tenuto conto che la squadra di Gavoi è quinta; ma il Latte Dolce dal canto suo arriva all’appuntamento col club del Medio Campidano fresco del ko costatogli il primato e con la mazzata della squalifica per sei giornate dell’attaccante Kaio Pissi (tra i suoi uomini più in forma) proprio per quanto accaduto dopo il match di sabato scorso.

La punta era stata espulsa per aver applaudito a lungo e in modo ritenuto ironico l’arbitro, poi addirittura spinto, per una decisione punitiva presa a carico di uno suo compagno. Non è tutto, perché la squadra dovrà fare a meno, sempre per squalifica, anche di Padovani (due turni) e Saba (un turno).

Oggi invece sono previsti tre anticipi: Ghilarza-Ferrini, Nuorese-Carbonia e Calangianus-San Teodoro. Il Calangianus, che farà a meno di Ciganha (a sua volta squalificato per due partite), tenterà di agganciare l’ottavo posto contro la terza corazzata del campionato, unica in grado nelle ultime 15 partite di tenere il ritmo delle due regine.

Il Ghilarza, quarto, attende una Ferrini reduce dalla sconfitta interna con la Villacidrese che ne ha interrotto, almeno per il momento, la corsa verso i piani alti della classifica. Alla stessa quota dei cagliaritani, 41 punti, si trova il Carbonia, autore di una seconda parte di torneo sin qui sufficientemente positiva e voglioso di proseguire la scalata: davanti avrà una Nuorese quasi all’ultima spiaggia perché fanalino di coda e lontana cinque punti dal terz’ultimo posto. Per i verdeazzurri l’unico risultato utile per sperare nella salvezza è la vittoria, risultato arrivato sinora solo tre volte.

