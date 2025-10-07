In campo progetti per 10 milioni, caccia ai finanziamenti 

Dieci milioni circa per oltre quindici progetti. Il Comune di Selargius ridisegna - per ora solo sulla carta - strutture comunali e viabilità - ma non solo - e bussa alla porta della Regione e del Ministero dell’Interno per avere i finanziamenti necessari.

Priorità per palestre, scuole, piazze, strade, cimitero, e la rinascita di Casa Soro un tempo centro di aggregazione e sociale. Intanto si attende la certezza dei 4 milioni della Regione per sistemare via Trieste e via Nenni, con tanto di percorsi ciclabili e la messa in sicurezza dei marciapiedi.

Via i sampietrini

La fetta più importante dei fondi richiesti è destinata per San Lussorio e parte di via Gallus, due strade del centro dove puntualmente il tappeto di sampietrini cede a causa del via vai di autobus e mezzi pesanti. «Vanno eliminati e sostituiti con un lastricato in granito», spiega il sindaco Gigi Concu. «È l'unica soluzione per reggere il traffico pesante che ogni giorno si concentra nelle due strade». L’importo per i lavori è di 960mila euro. «Risorse fondamentali che, qualora ci verranno finanziate dal Ministero come speriamo avvenga, serviranno anche per intervenire prima di tutto con un riordino nella rete fognaria», sottolinea Concu. «Lavori che stiamo programmando da tempo, anche perché ogni anno siamo costretti a investire risorse del bilancio per la manutenzione straordinaria delle due strade dove puntualmente si presentano criticità per via della pavimentazione non ideale per quel tipo di traffico».

Casa Soro e impianti

Un milione si spera di averlo per Casa Soro, la struttura storica accanto alla chiesetta e al parco di San Lussorio: mezzo milione serve per sistemare il cortile, altrettante le risorse chieste per la manutenzione straordinaria del centro sociale. Sempre da 500mila euro il restyling già progettato per la palestra scolastica di via Rossini, stesso importo per quella di via Ariosto, a Su Planu. «Impianti sportivi destinati sia agli studenti che alle società locali», ricorda il sindaco. Un capitolo a parte è dedicato ai progetti delle scuole: dalle Medie di via Bixio alla primaria di via Leonardo Da Vinci, ma anche la scuola dell’infanzia Putzu-Loddo e quella di via Lussu, e le Elementari di via Parigi.

Cimitero e strade

Nel lungo elenco di progetti da finanziare c’è anche il terzo step di completamento del cimitero di via Roma, poco meno di 200mila euro, il potenziamento della rete di drenaggio in via Istria, 750mila più 250mila che metterà il Comune. E il restyling di diverse strade cittadine: da via San Luigi e arterie limitrofe - richiesta più volte dai residenti - via San Martino e via Manin, 500mila euro ciascuna.

Due le piazze dove è previsto un intervento di manutenzione prioritario: piazza don Piras e piazza Giovanni XXIII.

